Polska zamarła. To robi Tomasz Kammel, kiedy nikt nie patrzy

Tomasz Kammel w swoich mediach społecznościowych regularnie udostępnia zdjęcia oraz nagrania, na których można zobaczyć, jak wygląda jego prywatne życie. W najnowszym poście postanowił zaprezentować obserwatorom to, jak dba o swój image.

Tomasz Kammel chwali się tym, co robi dla urody

Niedawno Tomasz Kammel podzielił się ze swoimi obserwatorami fotografią, na której widać jego twarz z wbitymi w skórę cienkimi igłami. Prezenter TVP zapytał swoich fanów, o to jaki mają stosunek do takich zabiegów. Tomasz dodał, że poddał się akupunkturze, ponieważ chce wzmocnić swoje zatoki oraz układ odpornościowy.

"A po kawie było to. Jaki jest wasz stosunek do akupunktury? Ja chętnie stosuję. Aktualnie wzmacniam zatoki i układ odpornościowy. PS. Chciałem się uśmiechnąć, ale igły by mi wypadły" - zapytał pod fotką fanów.

Tomasz Kammel wyjawił, jak dba o swój młody wygląd

Tomasz Kammel to jeden z tych prezenterów telewizyjnych, który mógłby konkurować z Krzysztofem Ibiszem jeśli chodzi o zachowanie jak najlepszego młodzieńczego wyglądu. Okazuje się, że Tomek nie korzysta z zabiegów inwazyjnych. Zamiast nich stawia na masaże, które poprawiają ukrwienie i sprawiają, że Kammel tak młodo się prezentuje.

"Oto pani Agata, która jest moim chirurgiem plastycznym. Nie używa skalpela, botoksu, ani hialu-coś tam. Jej najpotężniejszym narzędziem są dłonie, a specjalnością m.in. masaż kobido. Dla zainteresowanych: azjatycka technika masażu i rewitalizacji (w tym liftingu) twarzy. Polega na wykonywaniu sekwencji określonych ruchów w określonej kolejności i tempie. Tempo momentami jest bardzo wysokie" - pisał w sieci prezenter.

Tomasz Kammel i Ida Nowakowska wracają do TVP

Ida Nowakowska oraz Tomasz Kammel po głośnym zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" nie zniknęli z TVP na dobre. Prezenterzy pojawili się w odcinkach 7. edycji "The Voice Kids", które zostały nagrane jeszcze przed zmianami w telewizji przy ul. Woronicza 17. Niedawno ogłosili, że poprowadzą finał show, który będzie odbywać się na żywo.

"Tak, oczywiście. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. 27 kwietnia na żywo zobaczymy się w "The Voice Kids". Zapraszam z całego serca. Nie dość, że mamy wspaniałych uczestników, utalentowane dzieci, które ciężko pracują na to, żeby pokazać całej Polsce swój talent, to też wspierających rodziców" - wyjawiła Ida Nowakowska w rozmowie z dziennikarzami portalu plejada.pl.

