Tomasz Kammel stracił posadę w TVP

Tomasz Kammel sprawił, że znów jest w centrum zainteresowania Polaków. Rewolucja w TVP uderzyła także w niego. Prezenter po 27 latach stracił pracę w TVP. Na brak zajęć jednak nie narzeka. Jedną z jego aktywności jest... reklamowanie sokowirówek. Tomasz Kammel jest też bardzo aktywny na Instagramie. Już po zwolnieniu z programu "Pytanie na śniadanie", ujawnił prawdę o najnowszej - jeszcze niewyemitowanej - serii programu "The Voice Kids". - To co zobaczyliśmy, usłyszeliśmy i przeżyliśmy podczas przesłuchań w ciemno do najnowszej edycji Voice Kids mogę opisać śmiało jako szczękoopadające wrażenie - wyjawił prezenter. Przy dzieciach - siłą rzeczy - Tomasz Kammel wygląda na bardzo wysokiego. Generalnie jednak, oglądając go w TVP, raczej nie wydawało się, że jest olbrzymem. Postanowiliśmy sprawdzić, jaki wzrost ma prezenter.

Tomasz Kammel wzrost. Ile mierzy Tomasz Kammel?

W internecie na różnych stronach można przeczytać, że Tomasz Kammel mierzy aż 190 cm. Prawdę mówiąc, myśleliśmy, że jest on znacznie niższy. Wzrost byłego już prezentera TVP robi wrażenie, ale nawet mimo tak potężnych rozmiarów swego czasu Tomasz Kammel... wydawał się zbyt niski. Wszystko z powodu Izabelli Krzan, z którą prowadził razem "Koło Fortuny". Mierząca 183 cm prezenterka w butach na obcasie chwilami nawet wydawała się wyższa od kolegi, co ponoć nie bardzo mu się podobało. Operatorzy mieli dwoić się i troić, żeby prezentować widzom ujęcia, na których to Tomasz Kammel jest wyższy. W końcu Izabella Krzan zaczęła występować w butach na niemal niewidocznym obcasie.

