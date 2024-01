Tomasz Kammel po zwolnieniu z TVP zaskakująco o koleżance z pracy: Prywatnie nie chciała się kolegować

Tomasz Kammel w "Pytaniu na śniadanie" pracował z przerwami przez 15 lat, aż do początku 2024 roku. Do 2021 roku jego partnerką telewizyjną była Marzena Rogalska. Po jej odejściu prezenter stworzył duet z Izabellą Krzan, Miss Polonia 2016, która razem z Norbim prowadzi jeszcze "Koło fortuny". Teraz Kammel postanowił podziękować widzom za zaufanie oraz napisał kilka historii związanych z jego byłymi telewizyjnymi partnerkami.

- Podsumujemy ostatnie 11 z 15 lat w PNŚ? Marzena Rogalska nauczyła mnie jak rozmawiać z ludźmi. Pokazała jak zarządzać energią w porannym programie, żeby od pierwszej do ostatniej minuty cały świat wirował. Mimo, że prywatnie nie chciała się kolegować, na antenie stworzyła ze mną Rogamela i pozwoliła sobie po partnersku towarzyszyć. Od nikogo z kim pracowałem ramię w ramię nie nauczyłem się więcej niż od Marzeny. Byłem i myślę, że zawsze będę jej fanem. Przeżyliśmy w PNŚ osiem naprawdę niesamowitych lat. I gdy myślałem, że to po prostu niemożliwe, żeby wejść na jeszcze wyższy, intensywniejszy poziom relacji przed kamerą, zjawiła się w moim życiu 25 - letnia Miss Polonia, z nogami do nieba i bardzo niewyparzonym dziobem - zaczął swój wpis Tomasz Kammel.

- Mniej więcej po pierwszym tygodniu współpracy, ponad 20- letnia różnica wieku przestała grać jakąkolwiek rolę. Staliśmy się ziomami, przyjaciółmi na zabój i przede wszystkim totalnie zgranym duetem. Skąd pewność, że tak było? Bo widzowie nam to mówili i pokazywali. Wyniki oglądalności, badania focusowe, wiadomości, listy i zwykłe dowody sympatii na ulicy, one były potwierdzeniem. Nigdy w życiu się tak dobrze w robocie nie bawiłem. I za to Ci mordzia @izabellakrzan dziękuję - czytamy dalej.

Prezenter znalazł też odrobinę miejsca na samokrytykę.

- Nie byłem idealnym kolegą z pracy. Stresowałem koleżanki z make-upu, bo nie pozwalałem malować sobie uszu. Denerwowałem wydawców, bo nie chciałem na antenie tańczyć (już raz kiedyś próbowałem i nie skończyło się dobrze. Pozdro TZG). Ale poza tym starałem się, gdzie i jak się dało, okazywać wdzięczność za wszystko co mnie w tym programie spotkało. Ekipa Pytania na Śniadanie naprawdę jest najlepsza na świecie. Fajni ludzie, fajna energia, fajna więź. Taki team nie jest jak autobus komunikacji miejskiej, nie zjawia się co 10 min.To coś naprawdę wyjątkowego, coś co buduje się latami. Jestem szczęściarzem, że mogłem być częścią takiego przedsięwzięcia. Dziękuję Wam (WSZYSTKIM) za FAJNE magiczne 15 lat. A gdy mówię WSZYSTKIM to Was też mam na myśli. Bo bez Was to nie ma sensu, nasi kochani Widzowie - zakończył Tomasz Kammel.