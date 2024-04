Ida Nowakowska i Tomasz Kammel wracają do TVP! Wystąpią na żywo

Ida Nowakowska-Herndon (34 l.) i Tomasz Kammel (53 l.) po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" nie zniknęli na dobre z TVP. Pojawiali się w odcinkach 7. edycji "The Voice Kids", które zostały nagrane jeszcze przed zmianami w telewizji przy ul. Woronicza 17. Teraz poprowadzą finałowy odcinek na żywo.

- Tak, oczywiście. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. 27 kwietnia na żywo zobaczymy się w "The Voice Kids". Zapraszam z całego serca. Nie dość, że mamy wspaniałych uczestników, utalentowane dzieci, które ciężko pracują na to, żeby pokazać całej Polsce swój talent, to też wspierających rodziców - powiedziała Ida Nowakowska w rozmowie z Plejadą.

Wszyscy widzowie z pewnością zastanawiają się, jak Kammel i Nowakowska pożegnają się z widzami. Będzie to bowiem prawdopodobnie ich ostatni występ w TVP.

To nie jedyny powrót do Telewizji Polskiej. W finałowym odcinku zobaczymy także Dawida Kwiatkowskiego, który kiedyś był trenerem w "The Voice Kids. - Dawno nie czułem takiego podekscytowania. Czuję się, jakbym wracał po długiej, samotnej podróży do domu, gdzie czeka na mnie rodzina, która się powiększyła i za chwilę poznam jej nowych członków. Do tego Cleo chyba miała bardzo spokojny sezon, bez większych przeszkód, więc przyjdę nabroić na sam koniec - powiedział piosenkarz Pomponikowi.

