Ponętna Edyta Górniak nagrana w nocy na wakacjach. Jeszcze nigdy nie była tak sexy. Mamy wideo

Edyta Górniak jest doceniana nie tylko za talent wokalny, ale i oryginalną urodę. Miks polskich i romskich genów sprawił, że wokalistka od zawsze wyróżnia się na tle innych. Ale rzadko korzystała z atutów swojego wyglądu. Nawet gdy jako dwudziestokilkulatka zaczynała światową karierę, nie chciała odkrywać ciała. Częściej można było zobaczyć ją w swetrze z golfem i koszulą z kołnierzykiem zapiętą pod szyją, niż w seksownej sukience. Zawsze podkreślała, że najważniejsza jest dla niej muzyka.

I choć ma na swoim koncie sesję dla magazynu "Playboy" i kilka innych ponętnych fotografii i strojów scenicznych, na co dzień wciąż zakrywa się niemal pod szyję. Wyjątkiem są wakacje. Choć i w tym przypadku nie uświadczymy kuszących zdjęć z hotelowego basenu, wypiętych pośladków czy, jak to bywa w przypadku innych piosenkarek, zbliżeń na silikonowy biust.

Na Instagram Edyty Górniak trafiło jednak nowe nagranie z wakacji. Diwa po intensywnych miesiącach pracy wyjechała do swojej ukochanej Azji. Co roku wraca tam, by poddać organizm detoksowi, a to świetnie działa nie tylko na regenerację, ale i poprawę wyglądu. Najpierw Edyta wrzuciła do sieci filmik, na którym hasa po plaży w topie, pod którym nie miała biustonosza. Teraz zaś postanowiła pozdrowić swoich fanów. Na nowym wideo artystka pozuje w dwuczęściowym różowym stroju kąpielowym. Przesyła swoim sympatykom całusy. A dzięki temu my mogliśmy zobaczyć, jak atrakcyjnie prezentuje się Edyta Górniak w bikini.

Gdy Edyta Górniak świętowała 50-te urodziny, zapytaliśmy ją, jaki jest sekret jej młodego wyglądu. Opowiedziała nam wtedy, jak wygląda jej detoks w Azji.

– Powiem szczerze, faktycznie, mam dużo błogosławieństwa... Z pokorą jestem wdzięczna. Natomiast to, co pozwala zachować mi taki rodzaj młodości, to: szalona dusza, serce dziecka, praca w show-biznesie oraz to, że jakieś 12–13 lat temu odkryłam głodówki. Te głodówki uratowały mój organizm wiele razy. Detoksy również bardzo mi pomagają – podzieliła się swoim sekretem Edyta Górniak. – Mój najdłuższy detoks trwał dwa tygodnie, z czego samej głodówki było pięć dni. Piłam wtedy tylko wodę i przepłukiwałam organizm. To daje szansę uporządkowania organizmu od środka, daje szansę na pojawienie się nowych krwinek, ciało nabiera witalności, dostaje tlenu, krew lepiej krąży, oczyszcza się z metali ciężkich – dodała Górniak.

