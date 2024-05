Początki Polski na Eurowizji

Polska dołączyła do EBU (Europejska Unia Nadawców) w 1993 roku i to wtedy zadecydowano, że kraj może wystąpić w Konkursie Piosenki Eurowizyjnej 1994. To wtedy na występ zgodziła się Edyta Górniak, której napisano "To nie ja". Co ciekawe, nie było wiadome, czy Polska zostanie dopuszczona przez naruszenie regulaminu. Edyta Górniak na próbie zaśpiewała fragment po angielsku, co było naruszeniem zasad. Niektóre państwa zgłosiły protest, ale jak się okazało, Edyta Górniak wystąpiła dlatego, że nie zgłoszono oficjalnego protestu. Nikt się nie spodziewał takiego sukcesu. Edyta Górniak zajęła na Eurowizji 1994 2. miejsce i jest to do dziś (2024) najwyższe miejsce tego kraju.

Późniejsi reprezentanci Polski na Eurowizji:

Z czego warto zaznaczyć, że Alicja Szemplińska została tylko wybrana na Eurowizję 2020, ale nie wystąpiła na niej z powodu odwołania konkursu.

Polska również wycofała się z kilku edycji konkursu:

2000,

2002,

2012,

2013.

Dlatego mamy dla was quiz. Sprawdźcie swoją wiedzę z historii Polski na Eurowizji!

Quiz. Polska na Eurowizji. Kto zajął najwyższe miejsce w historii konkursu? Pytanie 1 z 13 Najwyższe miejsce w historii Polski na Eurowizji zajęła/zajął? Edyta Górniak Michał Szpak Blanka Dalej