Edyta Górniak dokładnie 30 kwietnia 1994 roku dała występ w konkursie Eurowizja, który już na zawsze zapisał się w historii polskiego show-biznesu. Nasz kraj uzyskał wówczas najwyższe dotychczas miejsce, czyli drugą pozycję. Byliśmy o krok od zwycięstwa. Edyta Górniak zyskała miano wielkiej gwiazdy, a jej utwór "To nie ja" do dziś jest lubiany przez wielu słuchaczy. W 2024 roku mija dokładnie 30 lat od tego wydarzenia, a wokalistka chciała z tej okazji ponownie zjawić się na Eurowizji. Zgłosiła nawet nową piosenkę "I Remember", która jednak nie zyskała przychylności jury. Później artystka tłumaczyła się, że i tak wysłała utwór po czasie, przekraczając wskazane daty i godziny. Jeden z jurorów zarzucił jej kłamstwo, Górniak odpowiedziała, i tak zaczęła się między nimi wymiana zdań. To, co najistotniejsze, to fakt, że jednocześnie Edyta zapowiedziała, że wyda pełną, oficjalną wersję "I Remember". Będzie to prezent dla jej fanów z okazji 30-lecia występu na Eurowizji. W międzyczasie piosenkarka cieszy się dobrym humorem, o czym świadczy nagranie, które trafiło do sieci.

Edyta Górniak bez stanika hasa po piasku! Nagranie w sieci. Co za widok, nie można oderwać oczu

Wideo, które Edyta Górniak sama udostępniła w mediach społecznościowych, przykuło uwagę jej fanów. Niektórzy z nich zauważyli, że artystka hasa po piasku bez stanika, ma na sobie za to cienką bluzeczkę. Z nagrania bije taka radość, że trudno oderwać wzrok.

- Moje małe wielkie szczęścia - napisała Edyta Górniak, wrzucając wideo, na którym uśmiecha się, tańczy i skacze. Później wrzuciła także krótkie nagranie, na którym widać ptaka, który postanowił dotrzymać jej towarzystwa.

Fani nie mogą się doczekać, kiedy Edyta Górniak wyda zapowiadaną piosenkę. Myślicie, że będzie to hit?

