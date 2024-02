Allan Krupa, znaczy Enso, przyłapany z dziewczyną. Publiczne czułości. Edyta będzie dumna? Mamy zdjęcia

Allan Krupa przyłapany z dziewczyną

„Jestem pier***onym dżentelmenem” – rapuje w jednym ze swoich utworów Allan Krupa, a właściwie już Allan Enso, bo syn Edyty Górniak niedawno oficjalnie zmienił nazwisko.

I tłumaczy, że to zasługa jego mamy, Edyty Górniak (51 l.). - Zostałem wychowany na dżentelmena (…). Nie tylko w stosunku do kobiet, ale myślę też, że do każdego człowieka można się zachować dżentelmeńsko – powiedział Allan Enso z jednym z wywiadów. A warto dodać, że od wielu lat jego mama wychowuje go sama.

I są na to dowody. Młody muzyk został ostatnio zauważony na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina. Odbierał tam swoją dziewczynę, z którą na co dzień mieszka w Monako, ale chłopak przyleciał do Polski kilka dni przed nią.

Allan stawił się na lotnisku odpowiednio wcześniej i z różą w ręku wyczekiwał ukochanej. Gdy tylko zobaczył Nicol, rzucili się sobie w ramiona i namiętnie pocałowali na powitanie. Jak na dżentelmena przystało, chłopak natychmiast przejął ciężką walizkę partnerki. Przed lotniskiem stał już samochód, który czekał na parę. Taki chłopak to skarb.

Zobaczcie w naszej galerii, jak kocha Allan Krupa.