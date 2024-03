Roksana Roxie Węgiel ma zaledwie 19 lat, a już szturmem podbija polski show-biznes. Młodziutka piosenkarka najpierw zachwyciła wokalnie, wygrywając The Voice Kids oraz Eurowizję Junior, a teraz wzbudza wielkie emocje w programie "Taniec z Gwiazdami". Michał Kassin, który jest jej partnerem tanecznym, szybko znalazł wspólny język z artystką. Na parkiecie radzą sobie wyśmienicie, zdobywając bardzo wysokie noty od jurorów. Zdaniem wielu fanów produkcji, Roxie Węgiel ma szansę na kryształową kulę i zwycięstwo w programie u boku Kassina. Media rozgrzewa jednak także wątek prywatny dotyczący Roksany, a właściwie jej partnera, którym jest Kevin Mglej. Narzeczony Węgiel wspiera ukochaną, pojawiając się na widowni "Tańca z Gwiazdami". Niedawno za kulisami nosił ją nawet na rękach. Ale pojawia się również wiele plotek. Jedne mówiły, że Mglej jest zazdrosny o Węgiel, że uczestniczył w wybieraniu jej partnera do tańca, że ogranicza kontakt z dziennikarzami. Jest tego sporo, a domysłom nie pomagają niektóre niefortunne wypowiedzi, jak ta, w której Kevin mówił o dotyku pomiędzy Węgiel i Kassinem. Tymczasem zapowiada się nowa afera.

Nagrali z ukrycia, co Węgiel wyprawia z Kassinem w "Tańcu z gwiazdami". Szykuje się afera! "Kevin dostanie zawału"

Reporter serwisu "Świat Gwiazd" nagrał "z góry", niemalże z ukrycia, co Węgiel wyprawia z Kassinem w "Tańcu z Gwiazdami". W reakcji na wysokie noty, 19-latka rzuciła mu się na szyję, a tancerz ochoczo ją podniósł. Przytulali się, cieszyli, widać, że mają dobrą relację. Dla niektórych osób "za dobrą". W komentarzach wylała się bowiem fala krytyki i domysłów.

- Kevin zawału już chyba dostał. (...) A Kevin sam w domu. (...) Gdzie on ją tam łapie lewą rączką? (...) Tancerze mają inną świadomość przestrzeni wspólnej. (...) Pasują do siebie. (...) Jak nie będą ze sobą, to nie wierzę w miłość. (...) Jak ma chłopa, to nie jest z tym tancerzem trochę za blisko? - takich wpisów jest mnóstwo w mediach społecznościowych.

Oczywiście Roxie Węgiel i Kevin Mglej wielokrotnie podkreślali, że są razem szczęśliwi. Partner piosenkarki dodawał, że ma pełne zaufanie zarówno do niej, jak i do Michała Kassina. - Przecież widać, że po prostu się przyjaźnią, a wy szukacie drugiego dna - jeden z takich komentarzy uchował się pod filmem. Cóż, wygląda na to, że trudno będzie uniknąć teorii spiskowych w tej edycji "Tańca z gwiazdami". Poniżej znajdziecie nagranie z "Tańca z gwiazdami" - zobaczcie i oceńcie sami. A my trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

