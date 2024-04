Monika Jarosińska ostro o piosence Justyny Steczkowskiej. Sugeruje jej sabat czarownic! Jusia odpowie?

Magda Gessler chuda jak przecinek. Naprawdę mocno schudła! Wiemy, jak to zrobiła

Monika Jarosińska ostro o piosence Justyny Steczkowskiej

Od kilku tygodni wiemy już, że naszą tegoroczną reprezentantką na Eurowizji będzie Luna z piosenką "The Tower". Młoda wokalistka pokonała weterankę polskiej sceny. Justyna Steczkowska walczyła o wyjazd na Eurowizję z mroczną piosenką "WITCH-ER Tarohoro". Jusia niewątpliwie osiągnęła sukces. Udało jej się wypromować swoją piosenkę na faworytkę konkursu. Ostatecznie jednak przegrała z Luną, której, jak zawsze i wszystkim, "życzy powodzenia".

Monika Jarosińska, aktorka i piosenkarka, która ostatnie lata spędziła na Malcie, a dziś wraca z przytupem do polskiego show-biznesu, w najnowszym wywiadzie pokusiła się o ocenę obu piosenek. Bardzo podoba jej się utwór Luny.

- To jest bardzo młodziutka wokalistka, artystka. Oczywiście, mamy taką tendencję, że zawsze narzekamy, hejtujemy. Dajmy dziewczynie szansę. Nie podcinajmy innym ludziom skrzydeł. Jeśli ktoś marzy, pozwólmy tym ludziom marzyć, a skoro im się to udaje, to kibicujmy takim artystom, młodym osobom, bo wszystko przed nimi – apeluje Monika Jarosińska w rozmowie z Kozaczkiem.

Przy okazji postanowiła ocenić piosenkę Justyny Steczkowskiej. Padły mocne słowa.

- Justyny piosenka mi się kompletnie nie podobała. Nie podobała mi się ta piosenka. Była świetna produkcyjnie, ale to nie jest piosenka na Eurowizję. Zbyt mroczna jak dla mnie. Na sabat czarownica jak najbardziej tak, ale na Eurowizję nie – podsumowała Monika Jarosińska.

Nie każdy wie, że w 2005 roku utwór Moniki Jarosińskiej w polskich preselekcjach do Eurowizji przegrał z piosenką "Czarna dziewczyna" zespołu Ivan & Delfin. Artystka o mało nie reprezentowała więc Polski i nie wyklucza, że w przyszłości znów się o to postara.

Justyna Steczkowska nie będzie zadowolona. Zwłaszcza, że już odcina kupony od swojej piosenki. Organizuje specjalną trasę koncertową, a jej kolejne utwory, co można było usłyszeć na jej Instagramie, brzmią niemal identycznie.

A wam podoba się piosenka Justyny? Zagłosujcie w naszej sondzie pod tekstem.