Luna, a właściwie Aleksandra Katarzyna Wielgomas ma 25 lat. Artystka urodziła się 2 sierpnia 1999 roku w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Wyzwolonych na Uniwersytecie Warszawskim. To interdyscyplinarny kierunek, który, jak opowiadała w wywiadach, wielokrotnie inspirował ją do tworzenia nowych piosenek. Pierwsze artystyczne kroki Luna stawiała jeszcze w przedszkolu, uczęszczając do Ogniska Teatralnego "U Machulskich". Wykształcenie muzyczne odebrała w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim, a doświadczenia nabierała w w dziecięcym chórze Artos w warszawskim Teatrze Wielkim.

Luna jest wokalistką, autorką tekstów i kompozytorką. Gra na skrzypcach i pianinie. Na swoim muzycznym koncie ma wydany w 2021 roku minialbum „Caught in the Night”. Jej pierwszy album długogrający ukazał się w 2022 r. Płyta nosi tytuł "Nocne zmory" i jest utrzymana w dość mrocznym klimacie. Mimo młodego wieku, luna ma na swoim koncie współpracę ze znanymi polskimi artystkami, między innymi Justyną Steczkowska czy Melą Koteluk.

Luna to pseudonim artystyczny piosenkarki, ale nasza reprezentantka na Eurowizji chce zmienić swoje imię na Luna. Jak wyjaśniała w jednym z wywiadów, nie przepada za swoim pierwszsym imieniem. Zanim jeszcze przyjęła księżycowy pseudonim występowała jako Olga, a nie Ola Wiegomas. Luna czuje się związana z luną, czyli księżycem. "Luna to bogini księżyca, przewodniczka po księżycowym świecie muzyki. Pseudonim zaczerpnęłam z fascynacji mitologią i zainteresowań astrologią. Lubię sięgać do wiedzy o starożytności i dawnych epokach. Uwielbiam też nocami wpatrywać się w księżyc. Widzę duży wpływ księżyca na moje życie" - mówiła artystka w rozmowie z Super Expressem.

"The Tower" to piosenka przygotowana specjalnie na tegoroczny konkurs Eurowizji. Swoim klimatem odbiega nieco od dotychczasowych dokonań Luny. Do współpracy przy jej tworzeniu wokalistka zaprosiła Fyfe (Paul Dixon) i Maxa Cooke'a. Teledysk wyreżyserował Maciej Zakliczyński. O czym jest "The Tower", wyjaśnia sama artystka: "To manifest wolności i siły. Wyjście z mroku i ciemności. Porzucenie więzów, blokad, ograniczeń, negatywnych schematów i relacji. Zburzenie wieży i wyjście na świat. To uświadomienie sobie własnej siły, pełni i tego, że ograniczenia są naszym tworem. Wieża to miejsce czy też stan, który budujemy my sami"

