Kajra i Sławomir wspominają wielkie serce Stuhra

Kajra i Sławomir zapamiętali Jerzego Sthura przede wszystkim, jako tytana pracy oraz człowieka o wielkim sercu i pasji do wszystkiego, co robił. - Mieliśmy z nim zajęcia z pracy z kamerą, widywałam się z nim na różnych przesłuchaniach… Dbał o szkołę i studentów, nawet o to, żebyśmy mieli ciepło. Grał spektakle – słynnego „Kontrabasistę”, żeby zapewnić pieniądze dla studentów i dla szkoły. Wspomagał uczelnię bardzo mocno. Można było na niego liczyć. To był bardzo dobry rektor, bardzo dobry profesor i przede wszystkim człowiek – wspomina Kajra w rozmowie z nami. Natomiast Sławomir, który był rok wyżej od żony, pod okiem Sthura robił dyplom.

Sławomir aktorstwa uczył się od mistrza!

- To był jeden z najważniejszych profesorów na mojej uczelni. Przede wszystkim był poważnym artystą. Był wzorem pracowitości. On wracał z Włoch, gdzie grał w filmie Nanniego Morettiego, potem jechał do Warszawy, bo tam też kręcił filmy, pisał książkę i scenariusze. Cały czas był w ruchu, żył w pędzie, bo praca była jego pasją… Wiele rzeczy, które nam tłumaczył, zrozumiałem dopiero po latach. Jestem mu wdzięczny za wspaniałe role, za uśmiech. Potrafił rozśmieszać dorosłych i dzieci – opowiada Sławomir Zapała.

Stuhr walczył o szkołę teatralną i dawał piękny przykład studentom

Gwiazdor sam zarabiał na ogrzewanie uczelni i kostiumy do spektakli dla studentów. - Kiedy na uczelni nie było na ogrzewanie, to on grał „Kontrabasistę”. Gdy robiliśmy dyplom – „Wieczór Trzech Króli” Williama Szekspira, to nie mieliśmy na kostiumy. Powiedział wtedy: „Słuchajcie, idę zagrać w golfa z ważnymi ludźmi. Znajdą się pieniądze. I znajdował te pieniądze. To był cudowny człowiek – zdradza Sławomir. - Profesor wyuczył całe pokolenia Polaków. Robił to zawsze z wielką klasą i gracją i cudownym, pięknym warsztatem, który przekazywał studentom. To niezwykła postać, która dała nam jako studentom bardzo dużo – dodaje Kajra.

Kajra i Sławomir są zawodowymi aktorami. Choć można oglądać ich w teatrze, filmach i serialach, to jednak skupili się głównie na muzyce. W czwartek miała miejsce premiera ich najnowszego klipu do piosenki "Tańcz", którą nagrali z Zenkiem Martyniukiem. W teledysku zaś wystąpiła również zjawiskowa Danuta Martyniuk.

