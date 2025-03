Daria Ładocha żegna się z hitem TVN. Zdradziła, co teraz planuje

Zenon i Danuta Martyniukowie: Razem od 36 lat razem

Król disco polo jest tylko jeden, a u jego boku od lat nieprzerwanie trwa ukochana żona. Zenon i Danuta Martyniukowie poznali się na długo zanim gwiazdor zyskał popularność. Po raz pierwszy spotkali się w czerwcu 1987 r. na majówce w Grabowcu, gdzie on grał koncert, a ona przyjechała z koleżankami, żeby się pobawić. Szybko znaleźli wspólny język, a z czasem połączyło ich gorące uczucie, które trwa do dzisiaj.

Pobrali się 4 lutego 1989 roku. Ślub odbył się w Bielsku Podlaskim w kościele Matki Bożej z Góry Karmel. Zakochani wyprawili huczne wesele. W rozmowie z "Super Expressem" Zenon Martyniuk wyznał, że rocznice ślubu obchodzą znacznie skromniej - wystarczy, że są razem.

Przez 36 lat wspólnego życia przeszli naprawdę wiele. Rozwój popularności zespołu Akcent, medialne zawirowania czy problemy z jedynakiem. Jednak nic nie było w stanie zaburzyć ich małżeńskiego szczęścia.

Danuta Martyniuk spakowała walizki i zostawiła męża samego

Od ponad 36 lat Zenon i Danuta Martyniukowie spędzają razem niemal każdą wolną chwilę. Po trasie koncertowej muzyk zawsze wraca do ukochanej żony. Teraz parę czeka rozstanie! Danuta Martyniuk spakowała bowiem walizki i wyjechała do odległej Australii.

Ta decyzja zadziwiła ją samą! Martyniukowie znani są z tego, że najlepiej czują się w domowym zaciszu. Jeśli udają się gdzieś na odpoczynek, to zawsze razem. Skąd więc taka decyzja? Okazuje się, że ukochana Zenona Martyniuka ma w Australii rodzinę i postanowiła ją odwiedzić.

Fani martwią się jak muzyk poradzi sobie bez żony u boku. Miesiąc to sporo czasu. Sam zainteresowany się nie zamartwia. W rozmowie z Plejadą wyznał, że chociaż będzie tęsknił za Danusią, to zdecydowanie sobie poradzi. Do tego będzie zajęty tworzeniem nowych piosenek.

Nie obawiam się tego wyjazdu. Ja dobrze sobie radzę z codziennymi obowiązkami, a poza tym mam teraz bardzo dużo pracy. Spokojnie sobie poradzę, nie ma z tym problemu. Na pewno będę tęsknił, ale poradzę sobie- stwierdził Zenek.

Daniel Martyniuk w bardzo złym stanie. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki