Każdego Polaka stać na własne mieszkanie? Tak twierdzi Zenek Martyniuk

Zenon Martyniuk zarabia fortunę na weselach

Zenona Martyniuka nie trzeba nikomu przedstawiać. Nawet nie słuchając disco polo, większość osób kojarzy jego hity. Piosenkarz przez wiele lat był ulubieńcem władz TVP, ale mimo ogromnej popularności prowadził w miarę spokojne życie. Zaburzają je jedynie wybryki jedynego syna wokalisty, Daniela.

Martyniuk senior sam unika skandali. Skupia się na koncertowaniu. Razem ze swoim zespołem koncertuje nie tylko w Polsce. Zenka Martyniuka uwielbiają również w Stanach Zjednoczonych. Gwiazdor chętnie odwiedza tamtejszą Polonię. W rozmowie z portalem Show News opowiedział, że marzy o kupieniu nieruchomości na Florydzie.

To jest moje marzenie, żeby mieć tam swój apartamencik czy jakiś mały, zgrabny domek - wyznał.

Biorąc pod uwagę, ile Zenek bierze za swoje występy, to można z pewnością stwierdzić, że jest to marzenie, które może spełnić już teraz. Weselne zarobki Zenka Martyniuka ujawnił Olek Sikora w pierwszym wydaniu śniadaniówki "Halo, tu Polsat". Jak ujawnił prowadzący, aby w ogóle móc pomyśleć o zaproszeniu króla disco polo, trzeba mieć przygotowane co najmniej 35 tys. zł.

Zenon Martyniuk uważa, że każdego Polaka stać na mieszkanie

Co ciekawe, Martyniuk senior uważa, że marzenie o posiadaniu własnej nieruchomości może spełnić każdy Polak. Twierdzi wręcz, że ceny mieszkań w Polsce i na Florydzie do siebie zbliżone.

Oczywiście, że stać. Różne są ceny, to nieprawda, że są jakieś tam ceny wygórowane. Oczywiście nowoczesne budownictwo, jeżeli chce się kupić taki apartament, gdzie można samochodem wjechać prawie do samego apartamentu, to wiadomo, że to kosztuje kilka milionów dolarów, ale taki przeciętny apartamencik - ok. 500 tys. dol, czyli 2 mln. Podobne ceny chyba jak w Polsce, mieszkania w Warszawie - powiedział gwiazdor.

Śmiemy twierdzić, że król disco polo nie do końca jest świadomy, jak wygląda sytuacja finansowa większości Polaków oraz co naprawdę dzieje się na rynku mieszkaniowym. Średnia pensja w 2024 r. wynosiła niespełna sześć tysięcy. To sporo mniej niż wynosi średnia cena za metr kwadratowy w Warszawie (ok. 14 tysięcy).

Sam Martyniuk żyje jak na króla przystało. Jego dom mieści się w Grabówce, niedaleko Białegostoku. Muzyk nie raz zapraszał do niego dziennikarzy. Zdjęcia z posiadłości zobaczycie w naszej galerii.

