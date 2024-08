Przegląd trendów w makijażu na jesień 2024. Historia piękna pisana w Twoim stylu

Moda na jesień 2024. To będzie trendy

TRENDY W MAKIJAŻU

Myśląc o nowym otwarciu, spójrz na produkty, które inspirują do Metamorfozy. Odważna czy subtelna zmiana? Efekt zalotny czy prowokacyjny? Wybór należy do Ciebie. Siła tego trendu tkwi w indywidualnym podejściu do piękna.

Zobacz także: Moda na jesień 2024. To będzie trendy

Istnieje nieskończona ilość możliwości (również na co dzień) dzięki trendowi „nie z tego świata” – Otherwordly, który rozwija kreatywność i ciekawość, proponując zupełnie inne formuły, nowe odcienie i makijaże, przekraczające granice tego, co znane. Zachęcamy do kwestionowania status quo!

Niezależnie od tego, czy chodzi o efektowną przemianę, czy osobistą odnowę jest wiele powodów, aby postawić na siebie w tym sezonie. Own your self-care (dbaj o swój dobrostan) dzięki produktom, które sprawiają, że wyglądasz i czujesz się dobrze. Nieoczywisty kolor, który chcesz wypróbować, a może, innowacyjna formuła? Sięgaj po wszystko, co prowokuje, intryguje i inspiruje.

Jeśli potrzebujesz więcej czasu i elastyczności, to mamy na to sposób. Flexi-taskers to produkty zaprojektowane tak, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb, od narzędzi oszczędzających czas po niedrogie i wielofunkcyjne produkty. Z myślą o społeczności, różnorodności i indywidualności, marka Catrice zaspokaja w tym sezonie Twoje wszystkie kosmetyczne potrzeby.

WOSK DO BRWI Brow Sleek Laminating Wax

Pomaga uzyskać profesjonalny efekt laminowanych, uniesionych brwi

Podwójna końcówka umożliwia precyzyjną i równomierną aplikację

Długotrwała formuła wosku zapewnia indywidualny, elegancki efekt

Baza pod cienie do powiek Grip to Last EYESHADOW PRIMER

Wzmacnia i intensyfikuje cienie do powiek oraz przedłuża ich trwałość

Na co dzień lub na specjalne okazje

Półtransparentny kolor sprawia, że idealnie nadaje się do cieni matowych i połyskujących

Serum pod oczy Caffeine Kick

Pobudzające i nawilżające serum pod oczy o działaniu nawilżającym, łagodzącym i zmniejszającym obrzęk

Mleczna formuła i aplikator w formie chłodzących kuleczek, zapewniają rozjaśniający efekt pod oczami

Zawiera 2% kofeiny, niacynamid, olej z pestek moreli, skwalan, olej z awokado i kwas hialuronowy

Serum do rzęs i brwi Caffeine Kick

Odżywcze serum do rzęs i brwi

Wzbogacone o składnik widelash™ i 2% kofeiny dla pełniejszych rzęs i brwi, już po 4 tygodniach codziennego stosowania

Lekka, transparentna formuła i aplikator z pędzelkiem ułatwiają nakładanie

i Autor: materiał prasowy Catrice

Paleta do twarzy Cozy Glow PALETTE

Sześć uzupełniających się ciepłych kolorów do oczu i policzków

Mocno napigmentowane cienie do powiek oraz róż i bronzer rozświetlający

Wyposażona w lusterko

BALSAM DO UST Care In Colours

Ultrapielęgnujący balsam o lekkim pigmencie i naturalnym połysku

Lekka formuła i możliwość budowania krycia, od lekkiego do średniego

Z masłem kakaowym i masłem shea dla intensywnie odżywionych i nawilżonych ust

Dostępny w 7 odcieniach

i Autor: materiał prasowy Catrice

Puder sypki Bright & Blur LOOSE POWDER

Drobno zmielony różowy puder sypki, który natychmiast rozjaśnia skórę i wyrównuje jej koloryt

Lekka formuła sprawia, że idealnie nadaje się do utrwalania makijażu

i stosowania techniki bakingu

Delikatnie matuje, zapewniając miękkie wykończenie, odpowiednie dla wszystkich odcieni skóry

Z olejem z pestek malin

RÓŻ Blush Affair Cream & Powder Palette

Paleta zawierająca róż w pudrze i w kremie

Stosuj pojedynczo dla naturalnego wykończenia lub nałóż puder na krem, aby uzyskać trwały mocny efekt pigmentu

Łatwe blendowanie i budowanie krycia

Dostępny w trzech modnych i zachwycających odcieniach

i Autor: materiał prasowy Catrice

PODKŁAD Invisible Cover Foundation

Lekki, komfortowy podkład o trwałości

do 16H i naturalnym, matowym wykończeniu

Kremowa, płynna konsystencja o średnim stopniu krycia, niekomedogenna i odporna

na ścieranie

Nawilżająca formułą z kwasem hialuronowym, witaminą E, aloesem

i skwalanem

Łatwo się rozprowadza i wyrównuje koloryt cery dzięki technologii soft focus

i Autor: materiał prasowy Catrice