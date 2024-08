Moda na jesień 2024. To będzie trendy

Jesienna moda to prawdziwy miszmasz trendów. To właśnie o tej porze roku możesz łączyć ze sobą przewiewne sukienki, skórzane kurtki i traperowate buty. Hiszpańska marka Bimba Y Lola w tym sezonie stawia na pazuch. Ich propozycje to odważne zestawienia, które dodadzą charakteru. Skórzane sukienki, buty inspirowane latami 90-tmi i kultowa torebka w nowym wydaniu - to tylko niektóre z trendów marki Bimba Y Lola.

Baleriny z ćwiekami ze skóry w kolorze czarnym. Model z wykończeniem w szpic z regulowanym paskiem na przyszwie i klamrą z dwoma bolcami. Wkładka ze skóry z tłoczonym logo i personalizowaną podeszwą.

i Autor: materiał prasowy BIMBA Y LOLA

Sukienka mini ze skóry ekologicznej w kolorze czarnym. Model w kształcie litery A, głęboki okrągły dekolt, szerokie ramiączka z marszczeniem i dopasowana talia z bocznymi marszczeniami.

i Autor: materiał prasowy BIMBA Y LOLA

Czółenka z odkrytą piętą ze skóry w kolorze białym. Model z długim noskiem, kwadratowym wycięciem z bocznymi słupkami i wysokim obcasem. Wkładka ze skóry z tłoczonym logo i personalizowaną podeszwą.

i Autor: materiał prasowy BIMBA Y LOLA

Naszyjnik ze skórzanym troczkiem i elementem w kształcie serca w kolorze czerwonym z efektem brokatu. Model z zapięciem na skórzany troczek umożliwiający regulację długości. Personalizowany model z logo z efektem tłoczenia

i Autor: materiał prasowy BIMBA Y LOLA