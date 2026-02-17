Twoja trzyetapowa rutyna pielęgnacyjna

Potrzeby skóry zmieniają się wraz z wiekiem – z upływem lat staje się ona mniej jędrna i elastyczna. Chcąc skutecznie przeciwdziałać oznakom utraty młodości, warto sięgać po produkty zawierające składniki aktywne wspierające jej kondycję. Jednym z nich jest koenzym Q10, którego wyjątkowe właściwości NIVEA wykorzystuje w linii NIVEA Q10 nieprzerwanie od 1998 roku.

Fenomen tego składnika wynika z tego, że jest on naturalnie obecny w komórkach naszej skóry i warunkuje powstawanie w nich energii, która jest niezbędna do ich życia i funkcjonowania. Bez odpowiedniej ilości koenzymu Q10 produkcja kolagenu, kwasu hialuronowego, lipidów czy składników nawilżających znacznie spada, co widzimy w postaci zmarszczek i suchości skóry. Dlatego tak ważne jest uzupełnianie tego składnika już po 25.–30. roku życia, kiedy jego zawartość w komórkach zaczyna się stopniowo obniżać. – mówi dr n. med. Magdalena Łuczkowska, dermatolog i ekspert NIVEA.

Linia NIVEA Q10, dzięki jego obecności, wspiera naturalną produkcję tego składnika, chroniąc komórki przed uszkodzeniami i opóźniając oznaki utraty młodości. Dedykowane trio z tej linii – NIVEA Q10 Podwójne Aktywne Serum, NIVEA Q10 Daily UV Fluid SPF 50 oraz NIVEA Q10 Serum Precyzyjny wypełniacz zmarszczek – to połączenie, które pozwala kompleksowo zadbać o skórę każdego dnia. Razem tworzą skuteczną, a jednocześnie prostą rutynę pielęgnacyjną, która działa na głębokie zmarszczki w trzech krokach: redukuje, zapobiega i natychmiastowo wypełnia.

KROK 1: REDUKCJA ZMARSZCZEK Z NIVEA Q10 PODWÓJNE AKTYWNE SERUM

Serum z Technologią Antyglikacyjną zawiera czysty koenzym Q10 i innowacyjny, opatentowany składnik GLYCOSTOP®. Dzięki formule z technologią antyglikacyjną serum chroni je przed szkodliwym działaniem procesów glikacji.

Niestety nadmiar cukru w naszej diecie, również tego ukrytego w żywności wysoko przetworzonej, doprowadza do uszkodzeń struktur skóry. To trochę tak, jakby cukier „lukrował” nasze włókna kolagenu i elastyny, przez co stają się sztywne i niezdolne do tworzenia sieci, utrzymującej jej jędrność i napięcie. Dlatego w nowoczesnej, zaawansowanej pielęgnacji poszukuje się formuł, które przeciwdziałają i naprawiają skutki glikacji w skórze. – dodaje ekspertka.

i Autor: Nivea/ Materiały prasowe

KROK 2: OCHRONA Z NIVEA Q10 DAILY UV FLUID SPF 50

Fluid kompleksowo działa na skórę – chroni ją przed promieniami UV, zapobiega glikacji i minimalizuje widoczność zmarszczek. Jego skład wzbogaca koenzym Q10, GLYCOSTOP® i filtry UV o szerokim spektrum działania, zapewniając potrójną ochronę przed oznakami starzenia. Formuła produktu nadaje matowe wykończenie nawet przez 12 godzin. Produkt jest odpowiedni dla wszystkich typów skóry, w tym mieszanej i tłustej, można go stosować jako bazę pod makijaż.

i Autor: Nivea/ Materiały prasowe

KROK 3: WYPEŁNIENIE Z NIVEA Q10 SERUM PRECYZYJNY WYPEŁNIACZ ZMARSZCZEK

Precyzyjny wypełniacz zmarszczek z linii Q10 z szybko wchłaniającą się formułą zawiera czysty koenzym Q10 i peptydy Bioxifill. Obecne w nim składniki aktywne o działaniu przeciwstarzeniowym wpływają na widoczność drobnych linii mimicznych i zmarszczek. Można stosować go punktowo – na czoło, okolice oczu i ust czy bruzdy nosowo-wargowe, jak i na całą twarz, w celu nawilżenia i wygładzenia skóry.