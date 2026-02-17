Twoja idealna maska do włosów. 3 dni świeżego nawilżenia

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-02-17 13:04

Gama kosmetyków Garnier Fructis Hair Food skupia się na pielęgnacji różnych typów włosów bazując na możliwościach, które daje natura. Do znanych już wersji między innymi z papają i bananem właśnie dołączyła nowa pozycja z kiwi. Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol to maska bez silikonów przeznaczona do włosów przetłuszczających się u nasady i suchych na końcach. Kosmetyk pozwala uzyskać 3 dni świeżości i nawilżenia bez obciążania. Lekkie wykończenie pozwala cieszyć się piękną i naturalnie wyglądającą fryzurą.

Autor: gpointstudio/Freepik/ Freepik.com

Maska Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol

Przetłuszczające się u nasady włosy o suchych końcach potrzebują kompleksowego wsparcia, które będzie w stanie odpowiedzieć na ich przeciwstawne wymagania. W masce Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol formuła jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Bazuje ona na działaniu dwóch składników aktywnych, które pozwalają zadbać jednocześnie o nawilżenie i świeżość:

  • Woda z Kiwi: Bogata w witaminy i antyoksydanty; głęboko nawilża włosy bez ich obciążania.
  • Mentol: Zapewnia natychmiastowe uczucie odświeżenia i mrowienia oraz unosi włosy u nasady.

Kosmetyk jest dedykowany jednocześnie kobietom i mężczyznom.

97% składników pochodzenia naturalnego: Pozostałe 3% służą zapewnieniu przyjemnej konsystencji i trwałości formuły.

Produkt wegański i Cruelty-Free: Brak składników pochodzenia zwierzęcego, zatwierdzony w ramach programu Leaping Bunny.

Jak używać maskę Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol?

Nowość od marki Garnier to kosmetyk z efektem klimatyzacji dla włosów, który ze względu na swoje właściwości może znaleźć zastosowanie o różnych porach roku. Latem jego odświeżające właściwości będą sprzyjać pielęgnacji włosów podczas upałów. Zimą natomiast powiew odświeżenia może być odpowiedzią na potrzeby po dniu spędzonym w czapce czy ogrzewanym pomieszczeniu.

Dodatkowo kosmetyk może być używany na 3 sposoby. To pozwala dopasować go do bieżących potrzeb i jeszcze bardziej podnosi jego pozycję na liście produktów, które warto mieć w swojej łazience. Jakie są sposoby użycia maski Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol?

  •  Jako odżywka: stosuj po umyciu włosów szamponem, aby ułatwić rozczesywanie włosów bez obciążania ich.
  •  Jako maska: nałóż na długość włosów, pozostaw na 3 do 5 minut i dokładnie spłucz.
  •  Jako odżywka bez spłukiwania: na wilgotne włosy nałóż porcję wielkości orzecha włoskiego na całej długości włosów aż do końcówek. Twoje włosy będą głęboko odżywione i pełne blasku.
Garnier

Autor: Garnier/ Materiały prasowe
