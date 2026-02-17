Eliksiry Faraonów: jak starożytny Egipt inspiruje współczesnych perfumiarzy do tworzenia zapachów bogów

Dla starożytnych Egipcjan perfumy były czymś znacznie więcej niż tylko kosmetykiem. Były nieodłącznym elementem życia codziennego, religijnych obrzędów, a nawet podróży w zaświaty. Używano ich do namaszczania ciał kapłanów i władców, podczas rytuałów świątynnych, jako ofiary dla bogów oraz do balsamowania zmarłych, wierząc, że piękny zapach ułatwi im przejście do życia wiecznego. Kleopatra, słynąca z uwodzicielskiego uroku, miała podobno używać tak intensywnych perfum, że ich woń czuć było na długo przed jej przybyciem. Składniki takie jak kadzidło, mirra, lotos, cynamon, kardamon czy olejek z migdałów były cenione na wagę złota i importowane z dalekich krain, co świadczyło o ich ogromnym znaczeniu i wartości.

Współczesne Kompozycje: Podróż w Czasie za Pomocą Nosa

Współcześni perfumiarze, zafascynowani bogactwem i symboliką starożytnego Egiptu, często sięgają po te same składniki, by stworzyć zapachy, które opowiadają historię. Nuty kadzidła i mirry, znane ze swoich głębokich, balsamicznych i nieco dymnych aromatów, stanowią bazę wielu kompozycji, nadając im tajemniczy i uduchowiony charakter. Kwiat lotosu, symbol odrodzenia i czystości, wnosi delikatną, wodną i pudrową nutę, przywołującą obraz Nilu i jego bujnej roślinności. Często pojawiają się również akordy ambry, piżma, drewna sandałowego czy przypraw, które wzbogacają kompozycje, dodając im orientalnego ciepła i zmysłowości. Takie perfumy to prawdziwe olfaktoryczne dzieła sztuki, które pozwalają nam poczuć się jak władcy i boginie, przenosząc nas w magiczny świat starożytnego Egiptu.

ETERNAL SUNRIS, to najnowszy zapach marki The Merchant of Venice inspirowany magią Starożytnego Egiptu.

Bogata i oryginalna piramida zapachowa otwiera się nutami Kyphi (legendarny perfum faraonów) wzbogaconymi szlachetnością kadzidła i żywic, które nadają całości balsamiczny i subtelnie dymny charakter. Eteryczny olejek Olibanum Somalia Orpur™ oraz Rezinoid Olibanum Washed Orpur™ o pikantno-cytrusowym obliczu zostają harmonijnie złagodzone drzewnymi akcentami.

W sercu zapachu unosi się olejek cypriolowy (papirus) o drzewnej nucie z wyraźnymi akordami wetywerii w otwarciu, który stopniowo przechodzi w eleganckie, skórzane tło. Ta unikalna esencja głęboko zakorzeniona w jednej z najstarszych cywilizacji świata łączy się z Akigalawood i Ambrofixem, osiadając na skórze niczym drogocenny i ponadczasowy klejnot.

Bazę kompozycji tworzą styrax, czystek oraz fasola tonka, które subtelnie osładzają zapach przywołując wspomnienie pięknego dnia nad brzegami Nilu.

Wyjątkowy charakter perfum dopełnia design flakonu bogaty w symboliczne detale.

Na jego szyjce zawieszono klejnot w formie skarabeusza, który jest znakiem odrodzenia i wieczności. Dominujące kolory złota, czerwieni i błękitu nawiązują zarówno do potęgi natury, jak i do głębokiej symboliki starożytnego świata.

i Autor: ETERNAL SUNRIS/ Materiały prasowe