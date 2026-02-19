Uderzył autem w pociąg pełen pasażerów. Chwile grozy na przejeździe kolejowym!

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, do zdarzenia doszło w czwartek, 19 lutego w Daniszynie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Osobowa kia, prowadzona przez 67-letniego kierowcę, wjechała w bok pociągu relacji Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny. Mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń.

W składzie podróżowało 167 pasażerów. Po zderzeniu zostali oni ewakuowani i przesiedli się do podstawionych autobusów, które zapewniły dalszą podróż.

Jak przekazała PAP podkom. Patrycja Naczke z ostrowskiej policji, na miejscu pracują służby ratunkowe oraz kolejowe, a policjanci ustalają dokładne okoliczności wypadku. Zdarzenie spowodowało utrudnienia w ruchu pociągów na odcinku Ostrów Wielkopolski – Krotoszyn.

Policja ponownie apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Mundurowi przypominają, że brak rogatek i sygnalizacji nie oznacza bezpieczeństwa, a chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Przed wjazdem na tory należy bezwzględnie zwolnić, dokładnie rozejrzeć się w obu kierunkach i upewnić, że nie nadjeżdża pociąg. Policjanci podkreślają, że pociąg ma zawsze pierwszeństwo, a jego droga hamowania jest bardzo długa. Zachowanie ostrożności może uratować życie – swoje i innych.