Artysta namalował mural z małpką Punch i wpadł w kłopoty! Zaskakujący finał

Punch z ogrodu zoologicznego w Ichikawie w Japonii po tym jak został porzucony przez matkę i odtrącony przez stado, otrzymał od pracowników zoo pluszową małpkę. Zwierzak czule tulił zabawkę jakby była żywą istotą, bo zastępowała mu obecność innych przedstawicieli jego gatunku. Zdjęcia i filmiki zwierzaka z przytulanką szybko obiegły cały świat, a wzruszająca sytuacja Puncha wzbudziła współczucie wielu osób.

Jeden z artystów streetartowych - popularny Kawu - postanowił uwiecznić historię Puncha. Niestety, zrobił to na murze poznańskiego Ogrodu Zoologicznego - jego starej części, tak zwanego Starego Zoo, w zabytkowej części miasta. Gdy pod osłoną nocy malował na ścianie zoo, jeden z mieszkańców, widzący to, zadzwonił na policję. Kawu został złapany na gorącym uczynku.

Nie kwestionował, że odświeża wcześniej naniesiony obraz. Został przesłuchany w komisariacie - mówi Andrzej Borowiak.

Dziś już wiadomo, że ogród zoologiczny złoży wniosek o ściganie, ponieważ mur, na którym powstało graffiti, wpisany jest do rejestru zabytków.

Nie możemy inaczej postąpić, ponieważ całe Stare Zoo jest pod nadzorem konserwatorskim, ale szukamy rozwiązania dla tej sytuacji, bo poza problemem prawnym bardzo nam się to graffiti podoba - przyznaje w rozmowie z Super Expressem Remigiusz Koziński z poznańskiego ogrodu zoologicznego.

Makaki są bardzo społecznymi zwierzętami, a to graffiti ma walor edukacyjny, więc szukamy rozwiązań, co teraz można zrobić. Chcemy porozumieć się z autorem - dodaje Koziński.

Kawu to znany - nie tylko w Poznaniu - artysta, który tworzy charakterystyczne murale inspirowane naturą oraz baśniowymi postaciami. Często angażuje się też w bieżące sprawy. Gdy wybuchła wojna Rosji z Ukrainą stworzył na przykład mural Voldemorta (negatywnej postaci z Harry’ego Pottera) z twarzą Władimira Putina

Tymczasem, opiekunowie Puncha z japońskiego zoo w mediach społecznościowych uspokajają wielbicieli zwierzaka, że rozwój młodego makaka nie jest zagrożony. Coraz chętniej nawiązuje kontakty z innymi małpami i wydaje się być… zadowolony z życia.