Najlepsze sushi w Poznaniu – TOP 10 poznańskich sushi

Najlepsza restauracja z sushi Poznań - LISTA
Sushi to danie, które od lat podbija serca smakoszy na całym świecie, a jego popularność nie słabnie również w Polsce. Nic dziwnego – elegancja podania, precyzja wykonania i świeżość składników sprawiają, że to idealny wybór na wiele okazji: od szybkiego, nowoczesnego lunchu, przez romantyczną kolację, po spotkanie biznesowe czy chęć spróbowania czegoś naprawdę wyjątkowego. Coraz więcej osób poszukuje kulinarnych doświadczeń, które zadowolą nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia, dlatego wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja z sushi w Poznaniu? Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie 10 najlepszych miejsc, które wyróżniają się jakością, obsługą i niezapomnianym smakiem.
- Haru Sushi
- Adres: Katowicka 67B, 61-131 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Haru Sushi to miejsce zlokalizowane w dogodnym punkcie, niedaleko Galerii Posnania. Lokal jest niewielki, ale czysty i schludny, z kilkoma stolikami wewnątrz i na zewnątrz. Jedynym minusem jest dość trudne parkowanie w okolicy – sporo samochodów i ciasne miejsca na osiedlu. Obsługa zawsze miła i bardzo sprawna. Sushi jadłem tutaj już wielokrotnie – zarówno na miejscu, jak i na wynos – i za każdym razem trzyma wysoki poziom. Świeże składniki, odpowiedniej wielkości rolki, duża ilość ryby i dodatków, wszystko skręcone we właściwy sposób. Dania są spójne, smaczne i bardzo estetycznie podane. Ceny należą do wyższych, ale w pełni idą w parze z jakością i ilością. Na plus również ciekawe zestawy sezonowe. Zdecydowanie polecam – Haru Sushi to ścisła czołówka wśród sushi w Poznaniu."
- Brand Sushi Bar Szczepankowo
- Adres: Bodawska 8, 61-312 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Bardzo przyjemna wizyta w restauracji. Obsługa przemiła, pomocna, otwarta na potrzeby klienta. Sushi obłędne, świeże przepysznie skomponowane składniki. Świetny punkt na mapie Poznania"
- Brand Sushi Bar Górczyn
- Adres: Czechosłowacka 106, 61-476 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Słyszeliśmy o tym miejscu już kilka razy, dlatego w końcu udało nam się wybrać i sprawdzić, w alternatywie do Wschodniej Sushi w Luboniu. Jeśli tam jedzenie jest świetne, to tutaj wręcz wybitne, a przede wszystkim wyróżnia się ciekawymi kompozycjami smakowymi jak i wielkością rolek. Naiwnie wzięliśmy aż 51 sztuk na 2 osoby i z trudem zjedliśmy 40. Żadna nie była małym zapychaczem, a kawałki na przykład łososia były spore. Jeszcze nie jedliśmy czegoś takiego, ani w Polsce, ani za granicą. Trafiliśmy tu w poniedziałkowy wieczór, więc w lokalu była ledwie garstka osób i zostaliśmy bardzo szybko obsłużeni przez miłą kelnerkę, która także poratowała narzeczoną ładowarką. Zdecydowanie polecam"
- Okuki Sushi Bar & Restaurant
- Adres: Matejki 51, 60-770 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Szczere same piątki. Mimo późnej pory zostaliśmy obsłużeni. Dostałem także do spróbowania odrobinę tataru zanim zamówiłem Miła obsługa Krótki czas oczekiwania. Klimat porządnej restauracji. Jedyny minus, niektóre rolki się delikatnie rozpadały. Może tak się trafiło . Polecam i na pewno wrócę. Tatar wyśmienity."
- Togosho sushi
- Adres: Bukowska 15, 60-809 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "bardzo polecam to miejsce, jest jedno z moich ulubionych na pyszne sushi i sushi burgery jest fajny klimat, dużo miejsca, bardzo ładny dizajn w środku taki czuć japoński klimat i spokojna muzyka, przemiła obsługa która pomoże coś doradzić z wyborem, też dostępne rożne gry które można pograć zanim czekajcie na zamówienie, ale zamówienie dostaliśmy bardzo szybko, fajne i dostępne ceny mają duże sushi burgery i przepyszne na smak, jest też bardzo fajne promocję napewno wrócę tu jeszcze nie jeden raz, zdecydowanie to miejsce do którego chce się wrócić nie jeden raz życzę wam powodzenia"
- Oni Sushi Restaurant
- Adres: Gromadzka 35, 61-655 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Sushi bardzo dobre, pięknie podane, smaczne, cenowo do ogarnięcia. Miła obsługa. Restauracja nie ma jednak klimatu, który lubię. To dwie bardzo przestrzenne sale z mocno rozstawionymi stolikami po których niesie się echo rozmów."
- Kyokai Sushi Bar Poznań
- Adres: Wojskowa 4, 60-792 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Zawsze wracamy tam na specjalne okazje dla mnie i dla mojej żony. Jedzenie zawsze starannie przygotowane, cieszy oko. Za każdym razem jesteśmy zadowoleni z obsługi i z przepysznymi dań. Nigdy się nie zawiedliśmy i będziemy wracać tam dalej, ponieważ jest to dla nas najlepsze sushi w Poznaniu i wgl jakie jedliśmy. Macie najlepszych sushi master, myślę, że możecie konkurować z Japonią. Naprawdę mega petarda i to w jaki sposób jest podane naprawdę robi wrażenie. Bywałem w różnych suszarniach ale wasza bije na łopatki. Nigdzie nie spotkałem choćby podobnego sushi. Ceny wiadomo, troszeczkę wyższe niż w innych lokalach ale warto dołożyć do czegoś pysznego i być zadowolonym. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Ps. Bardzo fajny klimat zorganizowaliście na walentynki, było sympatycznie."
- isushi
- Adres: Głogowska 125, 60-244 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Już kilka razy zamawialiśmy od nich sushi i za każdym razem było obłędne. Czuć, że składniki są wysokiej jakości, przygotowane na świeżo. Zawsze super, bezpiecznie zapakowane. Talerzyki są udekorowane, estetyczne. Czas oczekiwania przy zamówieniu z dostawą jak na tak dobrą jakość akceptowalny. Niecała godzina. Sosy dobrze zapakowane, w małych buteleczkach, a nie w saszetkach."
- Matii Robata & Sushi
- Adres: Półwiejska 42, 61-888 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Pierwszy weekend Nowego Roku, przywitałyśmy z koleżanką w naszej ulubionej restauracji Matti Robata& Sushi. Tym razem skusiłyśmy się na glazurowaną pierś z kaczki z marynowaną gruszką w połączeniu z grillowanymi batatami i był to strzał w 10. Kaczka przygotowana przez Pana Kacpra była, soczysta, miękka idealnie doprawiona, tak samo grillowane bataty. Brawo dla Pana Kacpra Wizytę zakończyłyśmy fondantem - jak zawsze deser 10/10. Przez cały czas opiekował się Nami Pan Tymek, zapewniając przyjazną atmosferę, był przy tym uprzejmy i pomocny. Szybko otrzymałyśmy zamówione danie. Nad wszystkim czuwała Pani Klaudia, dobry duch restauracji To miejsce, do którego zawsze chętnie wracamy i które z spokojnie możemy polecić innym osobom."
- JEMSUSHI & RAMEN Poznań
- Adres: Bolesława Krysiewicza K9/K9, 61-825 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Mały lokal, ale klimatyczny. Obsługa bardzo miła JEM SUSHI & RAMEN Poznań wszystko bardzo dobre. Tantanmen, który zawsze sprawdzam, gdziekolwiek jestem, tutaj naprawdę na poziomie. Mix starterów też sztos, fajna opcja, żeby popróbować różnych rzeczy polecam."