W całym kraju trwa gorący okres studniówkowy, a emocje maturzystów sięgają zenitu. Scenariusz zazwyczaj jest podobny: eleganckie stroje, wielkie wzruszenia i ten jeden, najważniejszy taniec otwierający bal. Zazwyczaj jednak słyszymy te same, puszczane z głośników nagrania, które stały się rutyną. Tymczasem w Wielkopolsce postanowiono zerwać ze schematami. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie postawili na rozwiązanie, które wprawiło wszystkich w osłupienie.

Mandoliny zamiast DJ-a na parkiecie

Data 31 stycznia 2026 roku na długo zapadnie w pamięć uczestnikom tego balu. To nie była kolejna zwykła impreza, o której zapomina się po tygodniu. Młodzież ruszyła do tradycyjnego poloneza przy akompaniamencie znanego w regionie Harcerskiego Zespołu Mandolinowego Frygi. Muzyka na żywo nadała wydarzeniu wręcz królewską i niezwykle podniosłą oprawę. Goście byli zachwyceni, a wyjątkowy charakter uroczystości sprawił, że o tym występie mówi się z ogromnym podziwem. Poniżej zamieszczamy wideo z uroczystości.

Kim są muzycy z zespołu Frygi?

Za tym spektakularnym efektem stoi grupa z wieloletnią tradycją. Zespołem dowodzi Stanisław Gortat, pasjonat, który od 50 lat poświęca się kształceniu muzycznemu młodzieży. Frygi, działające przy szkole w Łąkiem, to prawdziwi wirtuozi, których gablota z trofeami pęka w szwach. Wystarczy wspomnieć, że w 2025 roku zdobyli pierwsze miejsce na prestiżowym Międzynarodowym Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym w Bratysławie. Rok wcześniej triumfowali w Kielcach, zgarniając "Złotą Jodłę", a to tylko wierzchołek góry lodowej ich sukcesów.

Prawdziwy unikat w dzisiejszych czasach

Czy w dobie wszechobecnej elektroniki jest jeszcze miejsce na takie instrumenty? Okazuje się, że mandolina czy gitara klasyczna w szkolnych zespołach to dziś rzadkość, która powoli zanika. Tym większe brawa należą się formacjom takim jak Frygi. W świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie, muzycy udowadniają, że klasyczne brzmienia wciąż potrafią poruszać serca i zachwycać młode pokolenie. To piękna lekcja szacunku do tradycji, której Złotów z pewnością nie zapomni.