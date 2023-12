Konkubent chciał udusić matkę 12-latka! Chłopiec nie wytrzymał i ugodził go nożem

Plebiscyt na manula roku przeprowadzono na portalu X (dawniej Twitter). Internauci oszaleli z radości i zachwytu, bo matule to wyjątkowo urocze zwierzaki. W tym konkursie poznański kot pokonał poważnych rywali. Jego rywalem był Bol z Japonii. W półfinale z kolei polski kot pokonał niemieckiego reprezentanta.

W internecie wspomniano, że Magellan kiedyś narozrabiał. Zwierzę wykorzystało szparę między siatką a furtką na wybiegu. Następnie wspięło się i uciekło. - Na szczęście zadzwonił do nas nasz były pracownik, który zauważył uciekiniera - mówiła Super Expressowi Małgorzata Chodyła, rzecznika poznańskiego ZOO. Kot po ucieczce dostał nawet nowe imię. - Ponieważ nasi pracownicy szukali go w błocie i słocie, nazwaliśmy go Magellan - mówiła Chodyła. Okazało się, że uciekinier ukrywał się na działkach na poznańskiej Malcie.

Manule to koty rodem z Azji. Mają charakterystyczny wygląd: długą sierść i krótkie łapy. Te żyjące dziko są doskonałymi myśliwymi. Potrafią przeżyć w bardzo surowych warunkach. Zoo już fundusze, które zostaną przeznaczone na budowę wybiegu-statku dla Magellana.

