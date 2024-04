Makabryczne odkrycie. Policjanci zatrzymali poszukiwanego

To koniec marzeń?!

We wtorek (30 kwietnia) ok. godz. 14.30 policjanci otrzymali zgłoszenie, że w Murowanej Goślinie na placu Powstańców Wielkopolskich ma miejsce awantura pomiędzy trzema mężczyznami. Niedługo później – jak przekazał Borowiak – "jeden z tych mężczyzn został znaleziony martwy na ulicy Kochanowskiego". Po zdarzeniu drugi z mężczyzn biorący udział w zajściu trafił do szpitala, zaś trzeci był poszukiwany.

Ok. godz. 18 Borowiak poinformował, że poszukiwany mężczyzna został zatrzymany. - Był w swoim mieszkaniu. Policjanci weszli tam siłowo - podkreślił policjant. Borowiak poinformował również, powołując się na wstępne ustalenia, że zmarły mężczyzna nie miał na ciele żadnych widocznych obrażeń. Policja nie wyklucza, że zgon mógł nastąpić z przyczyn naturalnych, ale – jak zaznaczył - będzie to sprawdzone i badane. Tożsamość zmarłego mężczyzny jest ustalana.

