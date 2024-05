Pogodowy armagedon w Gnieźnie. Woda wdarła się do sklepu. To zdjęcie mówi wszystko

Nawałnica w Gnieźnie. Ludzie płyną wpław do samochodu

Kamera monitoringu w Gnieźnie zarejestrowała grupkę osób (pod artykułem), który płynie wpław do samochodu. Auto prawie w całości przykryte jest wodą, co może sugerować, że chodzi o zdarzenie, o którym wcześniej informowała tamtejsza straż pożarna. Na ul. Pod Trzema Mostami w swoim pojeździe została uwięziona kobieta, którą, jak wynika z relacji mundurowych, uwolnili najpierw świadkowie. Po chwili dopłynęła do poszkodowanej łódź ze strażakami, którzy wciągnęli ją na dach auta, a później zabrali ze sobą i ewakuowali z zagrożonego terenu.

Takie sceny działy się w poniedziałek, 19 maja, w czasie nawałnicy, jaka przeszła nad miastem. Jak informują Lubuscy Łowcy Burz, powołując się na pomiar z amatorskiej stacji, w Gnieźnie mogło spaść nawet 85 litrów wody na metr kwadratowy. Pogodowemu armagedonowi towarzyszyła również wichura i nawałnica. Strażacy do godz. 2 w nocy we wtorek wyjeżdżali do działań ok. 325 razy wobec 1 800-2 000 interwencji w całym roku.

