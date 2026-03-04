Ciała dwóch mężczyzn w Wielkopolsce! Szokujący widok

Do wstrząsającego odkrycia doszło we wtorek, 3 marca w godzinach popołudniowych. Właściciel nieruchomości wszedł na teren obiektu, który w przeszłości służył jako rolnicza spółdzielnia, i natknął się na zwłoki dwóch osób. Zgłoszenie o tragicznym znalezisku w miejscowości Wełna wpłynęło do służb ratunkowych około godziny 12:30.

Funkcjonariusze policji niezwłocznie zabezpieczyli teren, umożliwiając pracę śledczym. Jak podaje portal Oborniki Wielkopolskie dla Was, w budynku trwają szczegółowe czynności procesowe z udziałem prokuratora oraz biegłych, które mają na celu ustalenie przebiegu zdarzeń.

Według nieoficjalnych informacji, wstępna wersja śledcza zakłada, że przyczyną śmierci mogło być zatrucie tlenkiem węgla, jednak doniesienia te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Kluczowe dla wyjaśnienia sprawy będą wyniki sekcji zwłok oraz opinie specjalistów.

Ustalono już tożsamość ofiar – byli to mieszkańcy gminy Rogoźno. Na obecnym etapie dochodzenia nie jest jasne, dlaczego mężczyźni przebywali w opuszczonym pustostanie ani jak długo tam pozostawali przed ich znalezieniem.

Tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, stanowi śmiertelne zagrożenie ze względu na swoje właściwości – jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, niewykrywalnym dla ludzkich zmysłów. Często określa się go mianem „cichego zabójcy”, ponieważ nawet krótki kontakt z nim w słabo wentylowanym pomieszczeniu może doprowadzić do zgonu w ciągu kilku minut. Każdego roku, szczególnie w sezonie grzewczym, dochodzi do licznych zatruć w domach i mieszkaniach. Początkowe objawy są niecharakterystyczne i mogą przypominać przeziębienie – występują bóle głowy, zawroty, nudności oraz senność. Służby przypominają o konieczności regularnego serwisowania urządzeń grzewczych i przewodów kominowych oraz zalecają montaż czujników czadu, które mogą uratować życie.