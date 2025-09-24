Kiedy zacznie się sezonie grzewczy? Zanim rozkręcisz grzejniki musisz zrobić z nimi to. Mniejszym kosztem bedzie ciepłej

Sezon grzewczy w Polsce nie ma stałej daty rozpoczęcia, a reguluje go temperatura zewnętrzna.

Dostawcy ciepła uruchamiają ogrzewanie, gdy przez 3 dni temperatura spadnie poniżej 10°C, co najczęściej ma miejsce na przełomie września i października.

Właściciele indywidualnych systemów grzewczych decydują o starcie sezonu samodzielnie, ale warto przygotować grzejniki, aby działały wydajnie i bezawaryjnie.

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować grzejniki do zimy i zapewnić sobie komfort cieplny? Dowiedz się więcej!

Kiedy rusza sezon grzewczy w Polsce?

Sezon grzewczy w Polsce nie ma jednej, sztywnej daty rozpoczęcia. Reguluje go Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Zgodnie z tym dokumentem, dostawca ciepła jest zobowiązany do uruchomienia ogrzewania, gdy temperatura powietrza zewnętrznego przez trzy kolejne dni spada poniżej 10°C, a prognozy pogody wskazują na utrzymanie się takich warunków. Oznacza to, że data rozpoczęcia sezonu grzewczego jest płynna i zależy od aktualnej pogody. W praktyce najczęściej przypada to na przełom września i października, choć w chłodniejsze lata ogrzewanie może zostać włączone wcześniej, a w cieplejsze – później.

Warto zaznaczyć, że powyższe przepisy dotyczą tak zwanych scentralizowanych systemów ciepłowniczych, czyli ogrzewania dostarczanego do budynków z miejskich sieci ciepłowniczych. W przypadku indywidualnych źródeł ciepła, takich jak piece gazowe, węglowe czy pompy ciepła, decyzja o rozpoczęciu ogrzewania leży całkowicie po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości i nie jest regulowana przepisami dotyczącymi temperatury zewnętrznej. Niemniej jednak, wielu użytkowników indywidualnych systemów grzewczych również kieruje się podobnymi kryteriami pogodowymi, aby zapewnić komfort termiczny w swoich domach.

Zrób to z grzejnikiem zanim zaczną grzać!

Przed sezonem grzewczym należy wykonać kilka czynności, które przygotują grzejnik na nadchodzącą zimą. Są to przede wszystkim prace konserwacyjne, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych awarii i wydatków oraz sprawią, że grzejnik będzie pracował bardziej wydajnie.

Zanim grzejniki zostaną włączone należy je przygotować. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest ich wyczyszczenie. Warto to zrobić zarówno na sucho, jak i ciepło. Więcej o czyszczenie grzejników przeczytasz tutaj. Aby instalacja działała prawidłowo warto również sprawdzić, czy nasz grzejnik się nie zapowietrzył. Taka sytuacja sprawi, że kaloryfer nie będzie pracował prawidłowo i będzie miej grzał. Jak rozpoznać zapowietrzony grzejnik? W takiej sytuacji grzeje on nierównomiernie oraz pracuje głośno. Możesz słyszeć bulgotanie oraz szumy wody. Odpowietrzanie grzejnika na za zadanie usunąć nagromadzone gazy, takie jak wodór lub siarkowodór. Grzejniki płytowe często posiadają specjalny zawór, który pozwala nam samodzielnie je odpowietrzyć.

Jak odpowietrzyć grzejnik wyposażony w zawór ręczny?

Bez względu, czy masz w domu klasyczny kaloryfer, grzejnik albuminowy lub kanałowy proces odpowietrzania wygląda bardzo podobnie. Przyda Ci się do tego klucz francuski. Jak odpowietrzyć grzejnik?

Pod grzejnikiem postaw miskę lub wiadro na spływającą wodę.

Za pomocą klucza francuskiego poluzuj śrubę przy zaworze. Zrób to delikatnie, by woda nie wypływała zbyt szybko.

W momencie gdy usłyszysz syk powietrza przestań odkręcać.

Gdy suk ucichnie zakręć ponownie śrubę.

Sposoby na ogrzewanie mieszkania. Czyść kaloryfery

Kurz i zebrany brud na kaloryferach utrudnia rozchodzenie się ciepła po mieszkaniu. Dbaj o to, by zawsze były one czyste. Przecieraj je przynajmniej raz w tygodniu. Czyszczenie kaloryfera nie jest trudne, ale wymaga przygotowania odpowiednich materiałów, które nam w tym pomogą. Przyda się między innymi specjalna nakładka na odkurzacz. Ta wąska końcówka, która pomoże Ci odkurzyć kurz z trudno dostępnych miejsca grzejnika. W wyczyszczeniu grzejnika pomoże także ściereczka z mikrofibry oraz delikatne detergenty do mycia.

Jak czyścić kaloryfer żeliwny?

Żeberkowy kaloryfer żeliwny jest wyjątkowo trudny do wyczyszczenia. W poszczególnych żeberkach osiada kurz, do którego dostęp jest utrudniony. Jeżeli nie posiadasz specjalnej nakładki na odkurzacz to wykorzystaj rolkę po papierze toaletowym. Nadaj jej kształt podobny do rury odkurzacza i umieść na wężu ssącym. W ten sposób uda CI się dostać w trudno dostępne miejsca kaloryfera i odkurzyć zalegający tam kurz. Aby jeszcze lepiej je umyć wykorzystaj szczoteczkę do zębów lub pędzelek.

Jak czyścić kaloryfer panelowy?

W przypadku tego rodzaju grzejnika sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Aby dobrze wyczyścić kaloryfer panelowy musisz go zdemontować. Zadanie rozpocznij od zdjęcia gałki termostatycznej, a następnie delikatnie otwórz kratę na górze grzejnika. Podobnie jak w przypadku grzejnika żeliwnego odkurz porządnie kaloryfer w środku. Rób to powoli, tak aby niczego nie uszkodzić. Na koniec przemyj cały kaloryfer używając ściereczki z mikrofibry.