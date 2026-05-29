Pierwszy czerwca to dla rozwiedzionych rodziców prawdziwy sprawdzian. Jedna błędna decyzja może zepsuć dziecku całe święto

Dzień Dziecka po rozwodzie: Co na to prawo?

Wielu rodziców zastanawia się, kto ma prawo do spędzenia czasu z dzieckiem w dniu jego święta. Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje rodzice mają prawo, ale i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Dotyczy to każdej sytuacji, niezależnie od tego, u kogo małoletni przebywa na stałe. Prawo to jest fundamentem, który pozwala domagać się obecności w życiu dziecka w ważne dni, a nikt nie może go samowolnie ograniczać bez wyroku sądu.

Kluczem do uniknięcia nieporozumień jest zajrzenie do planu wychowawczego lub wyroku rozwodowego. To właśnie tam zazwyczaj znajdują się szczegółowe zapisy dotyczące świąt, urodzin i Dnia Dziecka. Jeśli 1 czerwca wypada w dzień, w którym dziecko przebywa u drugiego rodzica, warto sprawdzić, czy dokument przewiduje w tej kwestii wyjątki. Odpowiednie przygotowanie i znajomość swoich praw pozwala uniknąć kłótni w ostatniej chwili, które najbardziej ranią najmłodszych.

4 mądre sposoby na organizację 1 czerwca

Najprostszym rozwiązaniem, jeśli rodzice mieszkają blisko siebie, jest podział dnia na pół. Dziecko może spędzić przedpołudnie z mamą, a popołudnie z tatą. Taki układ wymaga jednak dużej elastyczności i odłożenia wzajemnych urazów na bok. Pozwala on dziecku poczuć, że oboje rodzice są zaangażowani w jego święto, a radosna atmosfera nie zostaje przerwana długą rozłąką z którymś z opiekunów.

Innym sprawdzonym modelem jest system naprzemienny roczny. Polega on na tym, że w latach parzystych Dzień Dziecka spędza się z jednym rodzicem, a w nieparzystych z drugim. To sprawiedliwy układ, który eliminuje konieczność corocznych negocjacji. Dziecko wie, czego się spodziewać, a rodzice mogą z wyprzedzeniem zaplanować większe atrakcje czy wyjazdy, mając pewność, że w danym roku to ich kolej na świętowanie.

Często stosowaną praktyką jest również celebrowanie „podwójnego” Dnia Dziecka. Jeśli 1 czerwca wypada w środku tygodnia i przypada jednemu rodzicowi, drugi może zorganizować świętowanie w najbliższy, przypadający mu weekend. Dla dziecka to często najlepsza opcja – zamiast jednego dnia atrakcji, ma dwa oddzielne święta. Taki układ zdejmuje z barków malucha presję i pozwala mu w pełni cieszyć się czasem z każdym z rodziców osobno.

Wspólne spędzenie czasu, choć wydaje się idealne, jest rozwiązaniem tylko dla nielicznych. Psychologowie ostrzegają, że wspólne wyjście do kina czy na lody jest bezpieczne wyłącznie wtedy, gdy relacje między dorosłymi są naprawdę poprawne i wolne od napięć. Jeśli pod uśmiechami kryje się żal, dziecko to wyczuje. Co więcej, wspólne spotkanie może dawać małoletniemu złudną nadzieję na powrót rodziców do siebie, co bywa bardzo szkodliwe emocjonalnie.

Dobro dziecka kontra pułapki dorosłych

Jedną z największych pułapek po rozwodzie jest próba licytowania się na droższe prezenty. Kupowanie miłości i rywalizacja o to, kto podaruje dziecku lepszy gadżet, to droga donikąd. Z psychologicznego punktu widzenia nadrzędną zasadą powinno być dobro dziecka, czyli jego komfort i poczucie bezpieczeństwa. Zamiast drogiego prezentu, dziecko o wiele bardziej potrzebuje spokojnego czasu i uwagi rodzica, który nie krytykuje w jego obecności byłego partnera.

Bardzo ważne jest, aby nie zmuszać dziecka do wyboru, z kim woli spędzić ten dzień. Przymus lojalności to ogromny ciężar dla młodego człowieka. Dziecko kocha oboje rodziców i postawienie go w sytuacji decydenta sprawia, że czuje się winne wobec osoby, której nie wybrało. Dorośli powinni ustalić plan między sobą, biorąc pod uwagę wiek i potrzeby dziecka, a nie swoje ambicje czy chęć odegrania się na byłym małżonku.

Opanowanie emocji podczas przekazywania dziecka pod opiekę drugiego rodzica to kluczowy moment 1 czerwca. Nawet jeśli w środku czujemy złość lub smutek, warto zachować spokój i uśmiech. Dziecko powinno czuć, że ma nasze „pozwolenie” na dobrą zabawę z drugim rodzicem. Jeśli zobaczy naszą przygnębioną twarz, nie będzie potrafiło w pełni cieszyć się świętem, myśląc o tym, czy u nas wszystko w porządku.

Opieka naprzemienna a świętowanie

W systemie opieki naprzemiennej, czyli modelu 50/50, podział szczególnych okazji bywa naturalniejszy, ale wciąż wymaga komunikacji. Elastyczność jest tu kluczowa – czasem warto przesunąć o jeden dzień termin wymiany, aby dziecko mogło wziąć udział w konkretnym wydarzeniu organizowanym przez tatę czy mamę. Jeśli rozmowa na żywo bywa trudna i wywołuje konflikty, warto przejść na formę pisemną, taką jak mail lub SMS, co pozwala ostudzić emocje i skupić się na konkretach.

Warto pamiętać, że powyższe wskazówki mają charakter ogólny i są jedynie inspiracją do budowania dobrych relacji. Każda rodzina jest inna, dlatego ostateczne decyzje dotyczące sposobu spędzania czasu zawsze powinny być zgodne z indywidualnym orzeczeniem sądu wydanym w Państwa sprawie. Najważniejszym celem 1 czerwca pozostaje uśmiech dziecka, który jest możliwy tylko wtedy, gdy dorośli potrafią porozumieć się ponad swoimi podziałami.