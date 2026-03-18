Koniec z długimi postojami metra na Kabatach. Rusza kluczowa przebudowa.

Ważna rozbudowa metra na Kabatach ma usprawnić ruch pociągów, eliminując długie postoje.

Od 20 marca pasażerowie autobusów linii 710 i 742 muszą liczyć się ze zmianami przystanków.

Po Wielkanocy kierowcy napotkają ruch wahadłowy na Alei KEN, a piesi utrudnienia.

Jak te zmiany wpłyną na codzienne podróże? Sprawdź szczegóły i zaplanuj trasę!

Kabaty. Zmiany dla pasażerów autobusów

Pierwsze prace rozpoczną się od przygotowania placu budowy. Dla pasażerów oznacza to zmiany w kursowaniu autobusów, z nocy 20 na 21 marca. Najważniejsze modyfikacje dotyczą linii 710 (w kierunku Targowiska) i 742 (w kierunku Rynku). Przystankiem końcowym, na którym pasażerowie będą wysiadać, stanie się Metro Kabaty 02 w Alei KEN, tuż za skrzyżowaniem z ulicą Wąwozową. Z kolei przystankiem początkowym, z którego autobusy będą ruszać w dalszą trasę, będzie Metro Kabaty 03 zlokalizowany na ulicy Wąwozowej. Warto pamiętać, że dotychczasowa zatoka autobusowa przy pętli zostanie całkowicie zlikwidowana.

Autor: infoulice/ Materiały prasowe

Próbował wrzucić kobietę pod pędzące metro

Po świętach utrudnienia dla kierowców i pieszych

Po Świętach Wielkanocnych, od 7 kwietnia, rozpocznie się drugi, bardziej dotkliwy etap zmian w organizacji ruchu. Będzie to zamknięcie jednego pasa ruchu w Alei KEN w kierunku centrum. Na odcinku między ulicą Wąwozową a ulicą Jerzego Iwanowa-Szajnowicza zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Utrudnienia dotkną również pieszych, gdyż chodnik biegnący wzdłuż likwidowanej zatoki autobusowej zostanie wyłączony z użytku.

Szybsze i płynniejsze kursy metra

Choć utrudnienia potrwają kilka miesięcy, ostateczny efekt ma znacząco poprawić komfort podróży metrem. Przebudowa tzw. komory torów odstawczych to inwestycja, której nie będzie widać gołym okiem, ale odczuje się w codziennym funkcjonowaniu linii M1. Co zyskają pasażerowie? Pociągi będą mogły sprawniej zawracać za stacją Kabaty, co wyeliminuje długie postoje na wcześniejszych stacjach. Składy wjeżdżające na linię ze Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty nie będą już zakłócać regularnych kursów.Rozbudowa pozwoli w przyszłości elastycznie wprowadzać pociągi na nową linię M3, wykorzystując zaplecze techniczne na Kabatach.

