Cztery auta rozbite, sprawca zwiał. W akcji psy tropiące

Karambol z udziałem czterech aut sparaliżował ruch w Warszawie.

Kierowca Volkswagena Golfa, który spowodował wypadek, uciekł z miejsca zdarzenia.

Policja poszukuje sprawcy, wykorzystując psy tropiące. Dowiedz się, czy to jego pierwsza ucieczka!

Warszawa, Włochy. Zderzenie czterech aut

Do wypadku doszło chwilę przed godz. 20. w warszawskiej dzielnicy Włochy na wysokości Al. Obrońców Warszawy. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący osobowym Volkswagenem Golfem, jadąc lewym pasem, nie zachował należytej ostrożności i uderzył w Volkswagena Passata. Następnie pojazdy wpadły w barierki i auta marki Renault i Toyota.

Na szczęście w groźnie wyglądającym karambolu ranna została tylko jedna osoba. Pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego trafił 26-letni kierowca Passata. Mężczyzna w stanie niezagrażającym życiu i zdrowiu trafił do szpitala. Pozostali uczestnicy wypadku zostali przebadani na miejscu przez ratowników. Nie wymagali hospitalizacji.

- Obecni na miejscu kierowcy zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem negatywnym - poinformowała sierż. Klaudia Śliwka Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III.

Kierowca zwiał

Sprawca całego zamieszkania – kierowca Golfa – czmychnął z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb. Co ciekawe, wcześniej miał spowodować kolizję na wysokości Janek (pow. pruszkowski) i również zwiać.

Policjanci ustalają okoliczności obydwu zdarzeń oraz tożsamość sprawcy. Mundurowym w namierzeniu zbiega pomagają świetnie wyszkolone psy tropiące.

2026_01_28_Pokój Zbrodni Olek z Grudziądza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.