Bernardyn rzucił się na 11-letnią Nikolę! Dziewczynka wracała ze szkoły do domu

Małkinia Górna. Pies pogryzł 11-latkę

Wracamy do zdarzenia, które miało miejsce 22 października 2025 roku. Było około godz. 14, gdy 11-letnia Nikola wracała spokojnie ze szkoły do domu. Niespodziewanie z ogrodzonej posesji wydostały się dwa psy. Prawdopodobnie wyszły przez otwór między bramą a bramką. Jeden z nich – kundelek – był spokojny. Drugi – bernardyn – rzucił się na bezbronną dziewczynkę! Nikola nie miała szans w starciu z ogromnym psem rasy pasterskiej. Na szczęście, na jej rozpaczliwy płacz i wołanie o pomoc zareagował przechodzień. Dzięki jego szybkiej reakcji 11-latka uniknęła śmierci.

Na skutek ataku psa Nikola doznała ran kąsanych przedramienia prawego. Ranna dziewczynka najpierw została przewieziona do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej, a następnie do szpitala dziecięcego w Warszawie.

Właściciel psów oskarżony

Policja szybko ustaliła właściciela psów. To 52-letni mężczyzna. Jak informowaliśmy wcześniej, nie dostarczył on służbom aktualnego szczepienia agresywnego psa przeciwko wściekliźnie. Ostatnie szczepienie datowane było na luty 2024 roku i było ważne do lutego 2025 roku. W związku z tym bernardyn, który zaatakował 11-latkę, został poddany obserwacji pod kątem wścieklizny. - Po przeprowadzonej obserwacji nie stwierdzono jej objawów - poinformowała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Jak dodała, Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej zakończyła już śledztwo w tej sprawie, a 23 stycznia 2026 r. do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej skierowano akt oskarżenia przeciwko 52-letniemu mieszkańcowi Małkini Górnej. - Zarzucono mu, że w dniu 22 października 2025 r. w Małkini Górnej, będąc posiadaczem psów, nieumyślnie naraził małoletnią Nikolę K. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, iż nie zabezpieczył prawidłowo ogrodzenia posesji, na której znajdowały się zwierzęta, w wyniku czego wydostały się one na zewnątrz, a następnie jeden z psów zaatakował wymienioną małoletnią, która na skutek tego zdarzenia doznała obrażeń ciała w postaci licznych ran kąsanych ramienia prawego naruszających czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni, przy czym do powstania cięższych skutków nie doszło na skutek interwencji postronnych osób - przekazała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Jak zaznaczyła, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

