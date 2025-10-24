Psy rzuciły się na bezbronną 10-latkę. Przechodzień ryzykował życiem, by ją ocalić

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-24 10:03

W środę (22 października) w Małkini Górnej (woj. mazowieckie) doszło do dramatycznego zdarzenia. Dwa psy zaatakowały bezbronną 10-letnią dziewczynkę, która szła chodnikiem. Dziecko zostało dotkliwie pogryzione i trafiło do szpitala. Tylko dzięki szybkiej reakcji świadka, który usłyszał płacz dziecka i interweniował, dziewczynka uniknęła poważniejszych obrażeń. Policja ustala okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia.

Agresywny pies

i

Czarny, długowłosy pies z niebieskimi oczami i białą piersią, warczący z odsłoniętymi zębami, symbolizuje zagrożenie związane z pogryzieniem. Więcej o odpowiedzialności właścicieli i odszkodowaniach przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • W Małkini Górnej dwa psy zaatakowały 10-letnią dziewczynkę idącą chodnikiem.
  • Dzięki szybkiej interwencji świadka, który usłyszał płacz dziecka, udało się uniknąć poważniejszych obrażeń.
  • Dziewczynka trafiła do szpitala, a policja wyjaśnia, jak zwierzęta wydostały się z posesji.

Atak psów na 10-latkę w Małkini Górnej. Świadek cudem uratował dziecko

Do zdarzenia doszło w środę (22 października) w Małkini Górnej (woj. mazowieckie). 10-letnia dziewczynka szła chodnikiem w Małkini Górnej, gdy nagle zaatakowały ją dwa psy. Zwierzęta rzuciły się na dziecko i zaczęły gryźć. Dziewczynka próbowała się bronić, ale nie miała szans w starciu z agresywnymi psami.

Na szczęście, w pobliżu znajdował się przechodzień, który usłyszał rozpaczliwy płacz dziecka. Mężczyzna natychmiast ruszył na pomoc. Odważnie interweniował, przegonił zwierzęta i wezwał służby ratunkowe. Dzięki jego szybkiej reakcji, dziewczynka uniknęła jeszcze poważniejszych obrażeń.

Policja wyjaśnia okoliczności ataku psów. Jak zwierzęta wydostały się z posesji?

Ranna 10-latka została przewieziona do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Policja natychmiast rozpoczęła dochodzenie w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

Policjanci ustalili, że zwierzęta w niewyjaśnionych okolicznościach wydostały się z jednej z posesji. W chwili zdarzenia brama była zamknięta. Ustalono także właściciela obu psów. Zwierzęta to kundel oraz pies rasy pasterskiej.

Sprawa jest w toku, a policja prowadzi dalsze czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.

Super Express Google News
Psy zagryzły owce w Maruszowej
Sonda
Czy psy powinny biegać luzem po parkach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAŁKINIA