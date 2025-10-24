Psy rzuciły się na bezbronną 10-latkę. Przechodzień ryzykował życiem, by ją ocalić

W Małkini Górnej dwa psy zaatakowały 10-letnią dziewczynkę idącą chodnikiem.

Dzięki szybkiej interwencji świadka, który usłyszał płacz dziecka, udało się uniknąć poważniejszych obrażeń.

Dziewczynka trafiła do szpitala, a policja wyjaśnia, jak zwierzęta wydostały się z posesji.

Atak psów na 10-latkę w Małkini Górnej. Świadek cudem uratował dziecko

Do zdarzenia doszło w środę (22 października) w Małkini Górnej (woj. mazowieckie). 10-letnia dziewczynka szła chodnikiem w Małkini Górnej, gdy nagle zaatakowały ją dwa psy. Zwierzęta rzuciły się na dziecko i zaczęły gryźć. Dziewczynka próbowała się bronić, ale nie miała szans w starciu z agresywnymi psami.

Na szczęście, w pobliżu znajdował się przechodzień, który usłyszał rozpaczliwy płacz dziecka. Mężczyzna natychmiast ruszył na pomoc. Odważnie interweniował, przegonił zwierzęta i wezwał służby ratunkowe. Dzięki jego szybkiej reakcji, dziewczynka uniknęła jeszcze poważniejszych obrażeń.

Policja wyjaśnia okoliczności ataku psów. Jak zwierzęta wydostały się z posesji?

Ranna 10-latka została przewieziona do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Policja natychmiast rozpoczęła dochodzenie w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

Policjanci ustalili, że zwierzęta w niewyjaśnionych okolicznościach wydostały się z jednej z posesji. W chwili zdarzenia brama była zamknięta. Ustalono także właściciela obu psów. Zwierzęta to kundel oraz pies rasy pasterskiej.

Sprawa jest w toku, a policja prowadzi dalsze czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.

Psy zagryzły owce w Maruszowej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.