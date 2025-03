Dramatyczna akcja ratunkowa w Warszawie. "Przebiegła na czerwonym błagając o pomoc dla matki"

Warszawa. Przebiegła na czerwonym błagając o pomoc

W środę 26 lutego przy ul. 11 listopada w Warszawie do strażników miejskich bez zważania na czerwone światło podbiegła przerażona kobieta. Sytuacja była bardzo poważna.

- Była roztrzęsiona. Krzyczała na przemian do nas i do telefonu, że jej matka potrzebuje pomocy – relacjonuje funkcjonariuszka, która brała udział w interwencji – zorientowaliśmy się, że rozmawia z operatorem numeru 112, wzywając pogotowie.

Liczyła się każda sekunda

- Pogotowie wysłało karetkę, ale istniało ryzyko, że zdesperowana seniorka nie wpuści ratowników do domu, a klucze… miała tylko córka. Strażnicy natychmiast zaprosili kobietę do radiowozu i ruszyli z nią do matki. Na szczęście nie było to daleko - dodali

88-letnia kobieta faktycznie potrzebowała pomocy medycznej. Po wejściu do mieszkania udało się udzielić jej pierwszej pomocy. Zespół ratownictwa medycznego przewiózł ją do szpitala.

Wydarzenia wczesnego popołudnia kosztowały córkę 88-latki tyle nerwów, że i ona poczuła się słabo. Strażnicy zostali z nią dopóki się nie uspokoiła.