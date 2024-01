i Autor: AP Photo

General SVR wciąż nadaje

Sobowtór Putina zakochany?! Piękna Swietłana zawróciła mu w głowie

Kto by się tego spodziewał?! W ponurym świecie General SVR i sobowtóra Władimira Putina zagościła wielka miłość do pięknej blondynki! Tajemniczy profil w mediach społecznościowych rozgłasza wieści o tym, że dubler nieszczęśliwie zakochał się w Swietłanie Radionowej, szefowej Federalnej Służby Nadzoru Zasobów Naturalnych. Czemu nieszczęśliwie? Podobno na drodze do spełnienia miłości stanął złowrogi Nikołaj Patruszew...