Zapytano Putina o broń nuklearną. Powiedział, że "z wojskowo-technicznego punktu widzenia" Rosja jest gotowa do jej użycia, ale...

Czy Rosja może użyć broni nuklearnej w wojnie na Ukrainie lub przeciwko Zachodowi? Pytanie o wojnę atomową zadano Władimirowi Putinowi na krótko przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się w Federacji Rosyjskiej w dniach 15-17 marca. Nie ma wątpliwości, że zwycięzcą zostanie ogłoszony właśnie Putin. Prezydent w wywiadzie udzielonym telewizji i agencji informacyjnej Rossija-1 podjął temat broni atomowej. Stwierdził, że Rosja jest gotowa do wojny nuklearnej. „Z wojskowo-technicznego punktu widzenia jesteśmy oczywiście gotowi” – powiedział cytowany m.in. przez Reutersa Putin w odpowiedzi na pytanie o tego rodzaju gotowość. Jak dodał, Stany Zjednoczone rozumieją, że jeśli rozmieszczą swoje wojska amerykańskie w Rosji lub na Ukrainie, będzie to oznaczało eskalację.

„[W Stanach Zjednoczonych] jest wystarczająca liczba specjalistów w dziedzinie stosunków rosyjsko-amerykańskich i powściągliwości strategicznej. Dlatego nie sądzę, że tutaj wszystko do tego [wojny nuklearnej] zmierza, ale jesteśmy na to gotowi” - powiedział Władimir Putin. Jak dodał, jest otwarty na negocjacje, ale na własnych warunkach. „Rosja jest gotowa do negocjacji w sprawie Ukrainy, ale powinny one opierać się na rzeczywistości, a nie na pragnieniach po zażyciu leków psychotropowych” – stwierdził w dziwnym stylu dyktator. Dodał również, że jak dotychczas nie widział potrzeby użycia broni nuklearnej w wojnie na Ukrainie.

#IEWorld | President Vladimir Putin warned the West that Russia was technically ready for nuclear war and that if the US sent troops to Ukraine it would be considered a significant escalation of the warhttps://t.co/wCw7oG9ag2— The Indian Express (@IndianExpress) March 13, 2024

