Putin użyje broni nuklearnej? Eksperci mówią, jakie jest prawdopodobieństwo

Czy Putin użyje broni nuklearnej? "ISW nadal ocenia, że użycie przez Rosję broni jądrowej na Ukrainie pozostaje wysoce nieprawdopodobne"

Czy grozi nam wojna nuklearna? Użyciem broni jądrowej zagroził niedawno w swoim przemówieniu Władimir Putin, nie pierwszy zresztą raz. Odnosił się w ten sposób do słów Emmanuela Macrona, który "nie wykluczył" wejścia zachodnich wojsk na Ukrainę w przyszłości. „Wojna nuklearna to ostateczność, więc całe mówienie o wojnie nuklearnej, które obecnie toczy się bardzo często na Zachodzie i w stolicach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, jest wyjątkowo nieodpowiedzialne, niezwykle niebezpieczne, ponieważ sprawia, że temat powszednieje” – mówił później rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez Obozrevatel. Jak dodał, „Rosja użyje broni nuklearnej tylko wtedy, gdy coś zagrozi jej istnieniu”. Jaka jest szansa na wojnę nuklearną? Głos w tej sprawie zabrali analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Eksperci uspokajają, że ich zdaniem użycie takiej broni podczas wojny na Ukrainie jest "wysoce nieprawdopodobne". Pokazują konkretne dowody na to, że najprawdopodobniej możemy spać spokojnie.

Rosja już wcześniej wyznaczała "czerwone linie", ale nie reagowała na ich przekraczanie

ISW argumentuje, że już wcześniej Rosja kilkukrotnie groziła użyciem broni nuklearnej, wyznaczając kolejne "czerwone linie" i nie spełniając gróźb mimo przekraczania tych linii. Zdaniem analityków takie pogróżki są zatem w istocie "operacją informacyjną, której celem jest udaremnienie działań ze strony Ukrainy i Zachodu". "Czerwonymi liniami" miały być już chociażby kontrofensywa ukraińska i wyzwolenie części terenów okupowanych przez Rosję. "ISW nadal ocenia, że użycie przez Rosję broni jądrowej na Ukrainie pozostaje wysoce nieprawdopodobne" - brzmi wniosek ekspertów. ISW przypomina też, że do rezygnacji z atomowych planów mogły skłonić Rosję zabiegi Chin i Indii, naciskających na Moskwę na prośbę USA.

