Putin przemieszcza broń nuklearną! "Konwój śmierci ruszył"

Putin przemieszcza wyrzutnie pocisków nuklearnych w okolice Moskwy. To reakcja na przegłosowanie wejścia Szwecji do NATO na Węgrzech?

Oficjalnie to wszystko dzieje się dlatego, że parada z okazji Dnia Zwycięstwa na Placu Czerwonym jest coraz bliżej. Ale przecież to dopiero 8 maja! A tymczasem The Sun pisze, że Rosja już ruszyła swoje wyrzutnie pocisków nuklearnych i przemieszcza je z rejonu Iwanowa blisko Moskwy na poligon Alabino. Rakiety Yars są głównym elementem sił nuklearnych Rosji i umożliwiłyby na przykład atak na USA. The Sun pokazał nagranie z jadącego w stronę rosyjskiej stolicy "konwoju śmierci", jak określili to brytyjscy dziennikarze. Łączą to z podaną wczoraj, 27 lutego informacją o historycznym zdarzeniu, jakim jest przyjęcie Szwecji do NATO. Węgierski parlament zagłosował za przyjęciem wniosku Sztokholmu o członkostwo w Sojuszu, brak już tylko podpisu prezydenta Węgier. Szacuje się, że to formalność, a procedura może zająć 10 dni. Putin zareagował pokazem siły?

Kreml grozi wojną z NATO po słowach Macrona. Prezydent Francji "nie wykluczył" wysłania wojsk zachodnich na Ukrainę

Tymczasem rosną napięcia między Zachodem a Rosją. Rzecznik Kremla odniósł się do słów Emmanuela Macrona, który niespodziewanie stwierdził po spotkaniu przywódców w Paryżu, że "nie wyklucza" wysłania na Ukrainę zachodnich wojsk, choć "nie ma zgody w tej sprawie" między politykami. "W takim przypadku musielibyśmy mówić nie tylko o prawdopodobieństwie, lecz o nieuchronności bezpośredniego konfliktu Rosji z NATO" - powiedział wprost rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. To pierwsze tak bezpośrednie słowa tego rodzaju padające z obu stron.

