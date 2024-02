Putin mówi o konflikcie nuklearnym i końcu cywilizacji, ostrzega NATO. Nowe przemówienie Putina

Władimir Putin w nowym przemówieniu grozi bronią nuklearną. „Wszystko, co wymyśli Zachód, stwarza realne zagrożenie konfliktem z użyciem broni nuklearnej, a co za tym idzie zniszczeniem cywilizacji”

"Rosja nie pozwoli nikomu ingerować w swe sprawy wewnętrzne" - powiedział rosyjski dyktator, odnosząc się do niedawnych głośnych słów Emmanuela Macrona, który "nie wykluczył" wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę, choć podkreślił, że nie ma w tej kwestii zgody między przywódcami. „Oni, NATO i Ameryka, są oczywiście aktywni w innych częściach świata i nadal tam kłamią. Przygotowują się do uderzenia na nasze terytorium i to przy użyciu najlepszych możliwych sił, najskuteczniejszych sił" - oskarżał Putin i dodawał, że Rosja odeprze ten atak.

"Oczywiście wszystko to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ może faktycznie spowodować użycie broni nuklearnej. Czy oni tego nie rozumieją?"

„Ale pamiętamy los tych, którzy próbują najechać nasze terytorium i oczywiście ich los będzie znacznie bardziej tragiczny niż cokolwiek, co mogłoby nas spotkać. Muszą zrozumieć, że my też mamy broń, broń, która może ich pokonać na ich własnym terytorium. Oczywiście wszystko to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ może faktycznie spowodować użycie broni nuklearnej. Czy oni tego nie rozumieją?" - mówił Putin. „Wszystko, co wymyśli Zachód, stwarza realne zagrożenie konfliktem z użyciem broni nuklearnej, a co za tym idzie zniszczeniem cywilizacji” - mówił złowrogo rosyjski dyktator.

„Dziś, gdy nasza ojczyzna broni swojej suwerenności i bezpieczeństwa oraz chroni życie naszych rodaków w Donbasie i Noworosji..."

Putin wychwalał też żołnierzy biorących udział w "wojskowej operacji specjalnej". „Dziś, gdy nasza ojczyzna broni swojej suwerenności i bezpieczeństwa oraz chroni życie naszych rodaków w Donbasie i Noworosji [obszary Ukrainy, które Rosja zaanektowała], decydująca rola w tej słusznej walce należy do naszych obywateli, zależy od naszej jedności, oddania ojczyźnie i odpowiedzialności za jej losy" - mówił prezydent. Opowiadał też o sprawach wewnętrznych Rosji. Zapowiadał promocję dzietności i wzywał, by rodziny wielodzietne stały się w kraju normą. Obiecał wzrost płac, remonty szkół, dopłaty do kredytów i rozwój gospodarki, snując wizję Rosji mlekiem i miodem płynącej, którą atakują z zewnątrz wrogie siły.

Sonda Czy świat pogrąży się w konflikcie nuklearnym w najbliższych latach? Tak Nie Nie mam zdania

BREAKING: Putin makes direct threat to NUKE the West https://t.co/Z72l8hsPgC pic.twitter.com/bNkHOFeBsy— Daily Mail Online (@MailOnline) February 29, 2024

1/ Orędzie Putina, czyli obiecany wątek 🧶Wszystlo gotowe (choć nie wiem czy ozdrowieję od słów Putina 😉).Transmisja w większości rosyjskich kanałów TV, ale też będzie na wielkich ekranach w dużych miastach. Zapowiedź jest taka, że będzie przez najbliższe dni powtarzane. pic.twitter.com/prFn7RUYCA— Anna Maria Dyner (@Anna_M_Dyner) February 29, 2024

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! My podpowiadamy, ty zgadujesz, o kogo chodzi Pytanie 1 z 10 Dziady, Maryla, wieszcz Adam Mickiewicz Jan Kochanowski Juliusz Słowacki Dalej