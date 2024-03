i Autor: Shutterstock Putin, rakiety

Wojna na Ukrainie

Czy Putin zaatakuje Zachód? Wywiad USA dotarł do pewnych informacji

Zofia Dąbrowska | PAP 7:13

Władimir Putin nie poprzestanie na Ukrainie i myśli nad zaatakowaniem Zachodu? Takie ostrzeżenia mnożą się ostatnio wyjątkowo. Jeden z brytyjskich profesorów stwierdził nawet, że jego zdaniem konflikt światowy może zacząć się... 18 marca. Teraz amerykański wywiad ma nowe informacje. Mogą one zaskoczyć wielu, niejeden odetchnie z ulgą. Co twierdzą szpiedzy z US, jeśli chodzi o rosyjskie zagrożenie?