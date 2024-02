Brytyjski profesor uważa, że wojna światowa może zacząć się w 2024 roku. Podał dokładną datę

Brytyjski profesor Anthony Glees straszy w mediach, że wojna światowa wybuchnie 18 marca 2024 roku. Jego zdaniem zacznie Alaksandr Łukaszenka od prowokacji

Czy wybuchnie wojna Rosji z NATO? To pytanie zadawane jest coraz częściej, a niektórzy politycy i generałowie zupełnie na serio przestrzegają przed możliwymi planami Putina. On sam dopiero co powiedział w wywiadzie udzielonym Tuckerowi Carlsonowi, że nie zamierza atakować NATO, o ile sam nie zostanie zaatakowany, ale czy można mu wierzyć? Może urządzi jakąś prowokację? Podczas rozmowy były pracownik Fox News zapytał Putina wprost, czy jest taka możliwość, by zaatakował Polskę. Putin odpowiedział: "Tylko w jednym przypadku, jeśli Polska zaatakuje Rosję. Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy zainteresowani Polską, Łotwą ani żadnym innym miejscem. Dlaczego mielibyśmy to robić? Po prostu nie mamy żadnego interesu". Są tacy, którzy sądzą, że może zacząć się III wojna światowa. Brytyjski profesor Anthony Glees (75 l.) z Buckingham University nieoczekiwanie ogłosił w Daily Star, że jego zdaniem III wojna światowa może wybuchnąć jeszcze w 2024 roku i podał dokładną datę, co do dnia, która może stać się historyczna i przełomowa.

"Można podejrzewać, że Łukaszenka będzie twierdził, że Polska lub Ukraina naruszyła granicę i 'weźmie odwet'"

Trudno powiedzieć, czy to niepotrzebne sianie paniki, czy może sensowne przewidywania oparte na jakiejś zakulisowej wiedzy. Otóż według prof. Anthony'ego Gleesa III wojna światowa może zacząć się 18 marca 2024 roku, krótko po ogłoszeniu zwycięstwa Putina w wyborach prezydenckich w Rosji. Ale zdaniem brytyjskiego uczonego to nie Putin zacznie wojnę, a... Alaksandr Łukaszenka. "Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka jest totalną marionetką Putina. Można podejrzewać, że Łukaszenka będzie twierdził, że Polska lub Ukraina naruszyła granicę i 'weźmie odwet'. NATO zaczęłoby się mobilizować, ale zanim byłoby to możliwe, siły rosyjskie zajęłyby republiki bałtyckie i być może Polskę i to by było na tyle" - snuje czarne scenariusze Brytyjczyk. Oby nie miał racji!

'He's saying these things, we need to take him seriously!'Professor Anthony Glees says that if Putin wins his war on Ukraine, he will try to take post-1997 NATO countries out of the alliance and recreate the Soviet Union.🔓 Become a GB News Member: https://t.co/mNsRsGC8ef pic.twitter.com/e2RlV6kvIU— GB News (@GBNEWS) January 28, 2024

