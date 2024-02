Władimir Putin powiedział, czy będzie wojna z Polską! "Tylko jeśli..."

Tucker Carlson przeprowadził wywiad z Putinem. Zapytał go wprost, czy Rosja zaatakuje Polskę. Rosyjski prezydent powiedział, że to możliwe, ale musiałby być spełniony jeden warunek

Co powie Władimir Putin w wywiadzie, którego zgodził się udzielić Tuckerowi Carlsonowi? Teraz już wiadomo! Rozmowa została wreszcie opublikowana. To pierwszy wywiad, jakiego rosyjski dyktator udzielił zachodniemu dziennikarzowi od pamiętnego 24 lutego 2022 roku. Podczas rozmowy były pracownik Fox News zapytał Putina wprost, czy jest taka możliwość, by zaatakował Polskę, która należy do NATO. Putin odpowiedział w zdecydowany sposób. Okazało się, że jest jedna sytuacja, w której mogłoby się tak stać: "Tylko w jednym przypadku, jeśli Polska zaatakuje Rosję. Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy zainteresowani Polską, Łotwą ani żadnym innym miejscem. Dlaczego mielibyśmy to robić? Po prostu nie mamy żadnego interesu". Jak dodał, Rosja nie przegra wojny na Ukrainie. "To nigdy nie nastąpi. Wydaje mi się, że teraz też rządzący na Zachodzie mają tego świadomość" - powiedział Putin.

Wywiad z Putinem. Kontrowersje wokół rozmowy Tuckera Carlsona

Przeprowadzanie wywiadu z Putinem budzi wielkie spory. Jedni uważają, że z takimi ludźmi jak rosyjski prezydent nie przeprowadza się wywiadów, inni są zdania, że zawsze należy wysłuchać obu stron konfliktu, bez względu na tragiczne okoliczności. Tak właśnie argumentował przed rozmową Carlson, ale niestety znany jest on z obrony i bagatelizowania (!) działań Putina, a nie obiektywnego przedstawiania faktów. W oświadczeniu ogłosił, że przeprowadzi wywiad z Putinem, np Amerykanie są niedoinformowani w kwestii wojny na Ukrainie, a powinni znać prawdę, bo "za to płacą".

Kim jest Tucker Carlson? "Czy Putin przeniósł do Rosji wszystkie miejsca pracy klasy średniej z twojego miasta? Czy spreparował globalną pandemię?"

Tucker Carlson został zwolniony z Fox News po tym, jak tuż po wybuchu wojny na Ukrainie w mniej i w bardziej zawoalowany sposób bronił Władimira Putina. Na antenie Fox News stwierdzał, że Ukraina nie jest demokratycznym państwem, a Zełenski ma "szczurzy wygląd". Zachęcał też do zadania sobie pytania: "Dlaczego tak naprawdę nienawidzę Putina?". I wyraźnie sugerował podczas populistycznej przemowy zupełnie nie na temat, że jego zdaniem powody do "nienawidzenia Putina" są wydumane. "Czy przeniósł do Rosji wszystkie miejsca pracy klasy średniej z twojego miasta? Czy spreparował globalną pandemię, która zrujnowała twoją firmę i zamknęła cię w domu na dwa lata? Czy produkuje fentanyl? Próbuje zdławić chrześcijaństwo? Jada psy? To rozsądne pytania, a odpowiedź na każde z nich brzmi „nie”. Dlaczego więc waszyngtoński establishment tak bardzo nienawidzi Władimira Putina?" - pytał od rzeczy Carlson. Po paru miesiącach od rozpoczęcia inwazji spuścił z tonu i stwierdził, że to Putin ponosi winę za wybuch wojny. Ale niesmak, delikatnie mówiąc, pozostał.

Tucker Carlson: Can you imagine a scenario where you send Russian troops to Poland?Vladimir Putin: Only if Poland attacks Russia. We have no interest in Poland, it's just threat-mongering. pic.twitter.com/1sD2qBY9UW— Wojciech Pawelczyk (@WojPawelczyk) February 8, 2024

