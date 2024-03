"Era pokoju w Europie się zakończyła". Minister nie owija w bawełnę

"Era pokoju w Europie się zakończyła”. "Obawy państw bałtyckich, Polski, Mołdawii są uzasadnione". Ministrowie spraw zagranicznych ostrzegają przed Putinem po spotkaniu w Wilnie

„Musimy zaakceptować nową rzeczywistość, iż era pokoju w Europie się zakończyła” – tak powiedział w Wilnie po spotkaniu z innymi ministrami spraw zagranicznych Dmytro Kułeba, szef ukraińskiego MSZ. Władimir Putin naprawdę zagraża państwom NATO, trzeba obudzić się i to zrozumieć, a by zażegnać niebezpieczeństwo, trzeba pomagać Ukrainie - podkreślił. „'Kapiąca' pomoc wojskowa dla Ukrainy już nie działa. To, co dzieje się teraz, nie skończy się dobrze dla wszystkich. Potrzebujemy pełnych i nieograniczonych dostaw amunicji na Ukrainę, aby zapewnić jej odporność na Rosję. Do tych, którzy nie wierzą, że wojna wykroczy poza Ukrainę i wejdzie na terytorium NATO: proszę, obudźcie się, przeczytajcie książki historyczne i posłuchajcie, co mówi Putin” – mówił szef ukraińskiej dyplomacji. Wtórował mu szef francuskiej dyplomacji Stephane Sejourne. „Doskonale wiemy, że Rosja nie poprzestanie na Ukrainie (…), a obawy naszych partnerów - państw bałtyckich, Polski, Mołdawii - przed rozszerzeniem się rosyjskiej agresji są uzasadnione. (…) To naprawdę kryzys egzystencjalny Europy” – rzekł Sejourne podczas wspólnej konferencji prasowej uczestników spotkania.

Szef łotewskiego MSZ: „Wojna jest teraz w krytycznym momencie, a Putin i jego propaganda próbują przekonać świat, że jest silny i wygrywa wojnę"

Jak dodał Stephane Sejourne, „Europa powinna wzmacniać swe zdolności obronne i przemysł obronny”. Z kolei litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis uznał, że obecne formy pomocy dla Ukrainy nie są wystarczające. Jego zdaniem „aby zapobiec zwycięstwu Rosji i ostatecznie utorować drogę do zwycięstwa Ukrainy, nie należy wykluczyć żadnej formy wsparcia”. „Wojna jest teraz w krytycznym momencie, a Putin i jego propaganda próbują przekonać świat, że jest silny i wygrywa wojnę. (...) Wiemy, że to nieprawda i klucz jest w naszych rękach, aby upewnić się, że tak się nie stanie” - pocieszał minister spraw zagranicznych Łotwy Kriszjanis Karinsz.

Sonda Czy wojna na Ukrainie rozleje się na kraje NATO? Tak Nie Nie mam zdania

Sobering message from Dmytro Kuleba: “The era of peace in Europe is over. Every time Ukrainian soldiers retreat from a Ukrainian town because of lack of ammunition russian soldiers are getting a few kilometers closer to your towns, your homes, your families and children.” 1/n pic.twitter.com/63GoErMUab— Roman Sheremeta 🇺🇦 (@rshereme) February 19, 2024

QUIZ. Sobotnia ortografia. Najtrudniejsze słowa, 9/10 tylko dla elity! Pytanie 1 z 10 Poprawnie piszemy... piegrza piegża pjegrza Dalej