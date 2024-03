Rosja "przygotowuje się do konfrontacji z NATO". Wywiad ujawnia

Wywiad Litwy: Rosja "przygotowuje się do długoterminowej konfrontacji z NATO, w tym w regionie Morza Bałtyckiego m.in. w celu stopniowego rozszerzania swoich zdolności wojskowych na Zachód"

Rosja szykuje się na konfrontację z NATO i chce, by był to długotrwały proces - twierdzą przedstawiciele litewskiego wywiadu. W opublikowanym w czwartek, 7 marca raporcie dotyczącym zagrożenia bezpieczeństwa narodowego służby wywiadowcze Litwy podały oznaki, które ich zdaniem wskazują na tego rodzaju plany Władimira Putina. "Rosja przeznacza ogromne środki na wojnę na Ukrainie i nie wykazuje skłonności do deeskalacji konfliktu, mimo że nie osiąga swoich celów operacyjnych. (...) Jednocześnie ten kraj przygotowuje się do długoterminowej konfrontacji z NATO, w tym w regionie Morza Bałtyckiego m.in. w celu stopniowego rozszerzania swoich zdolności wojskowych na Zachód" – napisano w raporcie.

Putin przygotowuje młode pokolenia na walkę z Zachodem. Wydano specjalne podręczniki szkolne

"Planowane zmiany strukturalne i w systemie dowodzenia już się rozpoczęły, a niektóre z nich są wdrażane w obwodzie kaliningradzkim i zachodniej Rosji" - dodają przedstawiciele wywiadu. Litewskie służby obliczyły też, na jak długo starczyłoby Rosji zasobów na prowadzenie wojny. Według nich Rosja ma zasoby finansowe czy ludzkie, które wystarczą na co najmniej dwa lata. Wywiad Litwy zauważa, że wydane niedawno podręczniki szkolne "przedstawiają Rosję jako odrębną cywilizację walczącą z Zachodem" i mają kształtować młode pokolenia, utrwalając w nich przekonanie, że przeznaczanie wielkich środków na zbrojenia jest uzasadnione.

Sonda Czy Rosja zaatakuje kraje NATO? Tak Nie Nie mam zdania

The Baltic states call on NATO allies to wake up: Ukraine is just the beginning: Estonia, Latvia and Lithuania are teaching more and more of their citizens how to fight and have even announced plans to build a defensive line,… https://t.co/13S0ghyzPl #financial #Ukraine #Russia pic.twitter.com/soiK0oDo3S— Financial World (@FinancialWorld9) March 4, 2024

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! Filmy PRL. My podpowiadamy, ty zgadujesz Pytanie 1 z 10 Krem, pociąg, szarada Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz Dziewczyny do wzięcia Miś Dalej