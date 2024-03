Sobowtór Putina pójdzie pod nóż?! Wymieniono operacje plastyczne

Al Pacino wrócił do kochanki młodszej o 54 lata?! 30-latka znów widziana z gwiazdorem

General SVR: Putin nie żyje, a sobowtór Putina wymaga poprawek. "Zalecili pilną korektę brody, kości policzkowych i okolicy nosa"

Pogłoski o śmierci Putina są mocno przesadzone - głosi oficjalna wersja wydarzeń. Ale plotki o tym, że Putin nie żyje i zastępuje go sobowtór przygotowany przez służby i chirurgów plastycznych, nie przestają krążyć. 26 października rzekomą śmierć rosyjskiego prezydenta ogłosił tajemniczy kanał w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb. Pogłoski doczekały się nawet dementi ze strony Kremla. Ale General SVR kontynuuje swoją narrację. Już wcześniej autorzy tego kanału pisali o kłopotach z dublerem dyktatora. Sobowtór nie jest ponoć zbyt lotny, a i z jego aparycją są ciągłe problemy. Podobno dubler znów wymaga poprawek chirurga plastycznego. Co zalecili lekarze według tych doniesień?

"Sobowtór, który nie do końca przypomina Putina, nadal jest postrzegany jako prezydent. Najwyraźniej nie będzie to duży problem"

"Wczoraj więc po kolejnym badaniu zalecili pilną korektę brody, kości policzkowych i okolicy nosa, zakładając interwencję chirurgiczną" - pisze General SVR o zaleceniach chirurgów plastycznych wobec sobowtóra Putina. Wcześniej informowano, że szczególnie kości policzkowe sprawiają kłopoty, przemieszczając się w najmniej stosownych momentach. "Sobowtór, który nie do końca przypomina Putina, nadal jest postrzegany jako prezydent. Najwyraźniej nie będzie to duży problem, jeśli twarz sobowtóra z biegiem czasu ulegnie zmianie. Większość uzna to za metamorfozę twarzy Putina" - stwierdza General SVR. Ciekawe, czy w tych plotkach jest ziarno prawdy? Niedawno japońscy naukowcy i przedstawiciele ukraińskich służb wsparli teorię o sobowtórach dyktatora, więc kto wie...

Face Value: The Evolving Appearance of Putin's DuplicateDear subscribers and guests of the channel! On average, once a month, the double of #Russian President Vladimir #Putin undergoes not only a full medical examination but also a complete examination by the medics who… pic.twitter.com/ONjkscSFrV— generalsvr_en (@generalsvr_en) March 12, 2024

