Szykują drugiego sobowtóra Putina?! "Pierwszy wygląda za staro". Plotki o śmierci Putina

Intrygujący, choć mało wiarygodny i tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR zyskuje coraz większą popularność. Autorzy publikowanych tam tekstów podają się za dawnych wysoko postawionych agentów rosyjskich służb. Ostatnio ogłosili, że Władimir Putin nie żyje. Rosyjski prezydent miał umrzeć z przyczyn naturalnych 26 października, a władzę w Rosji przejął podobno złowrogi szef służb Nikołaj Patruszew, bynajmniej nie lepszy od Putina. A by zatuszować śmierć dyktatora, posługuje się jego sobowtórami, przygotowanymi dla publiki przez chirurgów plastycznych i służby... Brzmi w szalony sposób? No pewnie, choć trzeba przyznać, że teorie o dublerach popierali już nawet przedstawiciele ukraińskich władz, a analizy przeprowadzone przez Japończyków z użyciem sztucznej inteligencji... potwierdziły istnienie co najmniej dwóch sobowtórów. Teraz General SVR pisze o kłopotach z dublerami. Podobno nie spełniają pokładanych w nich nadziei.

"Sobowtór ma problemy z wyglądem. Jego kości policzkowe znów się poruszają"

W rezultacie wydarzenia z udziałem dublera są ograniczane. "Po pierwsze, publiczności można pokazać tylko jednego sobowtóra Putina (drugi nadal nie osiągnął pożądanego poziomu podobieństwa i jest używany zauważalnie rzadziej)" - pisze General SVR. "Po drugie, sobowtór ma problemy z wyglądem. Jego kości policzkowe znów się poruszają, a kolejna próba ich naprawienia prowadzi do „pomarszczenia” twarzy prezydenta, która powinna wyglądać młodo. Po trzecie, dubler ma problemy zdrowotne. Niedawne zaostrzenie przewlekłej choroby nerek i Covid-19 również stało się argumentem za ochroną sobowtóra i ograniczeniem kręgu jego bezpośrednich kontaktów" - dodają autorzy.

#Putin's Double vs. Dmitry PatrushevDear subscribers and guests of the channel! A man resembling Russian President Vladimir #Putin took part in the plenary session of the World #Russian People's Council online. It was decided to abstain from the personal presence of the… pic.twitter.com/9OmXhqNCOp— generalsvr_en (@generalsvr_en) November 29, 2023

