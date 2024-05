Horror w samolocie. "Głowy ludzi latały po kabinie, wysyłali SMS-y pożegnalne"

Jedna osoba nie żyje, a ponad 70 jest rannych po tym, co wydarzyło się na pokładzie samolotu lecącego we wtorek, 21 maja, z Londynu do Singapuru. Do tragedii doszło w wyniku gwałtownych turbulencji. Na pokładzie Boeinga 777-300ER znajdowało się 211 pasażerów i 18 członków załogi. Po 11 pierwszych godzinach spokojnego lotu rozpoczął się koszmar. Jak przekazuje "Daily Mail", około 15:30 czasu lokalnego samolot nagle przechylił się, przelatując przez obszar silnych burz nad Birmą. "Niektórzy pasażerowie twierdzili, że zdali sobie sprawę, że samolot zaczął się unosić w górę, a kadłub drżał pod wpływem warunków panujących na zewnątrz, chociaż było to na tyle nieznaczne, że nie wszyscy na pokładzie to poczuli". Nie wszyscy mieli w tym czasie zapięte pasy. Część pasażerów stała w przejściu, ktoś czekał w kolejce do toalety.

73-latek dostał zawału ze strachu?

"Pasażerowie, którzy nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa lub w tym czasie stali, zostali z przerażającą siłą wyrzuceni w górę na sufit kabiny. Bagaże wypadały z górnych schowków, uderzając w głowy ludzi poniżej, podczas gdy luźne przedmioty, takie jak butelki z wodą, tace z jedzeniem i sztućce, były rzucane niczym rakiety. Gdy piloci walczyli o odzyskanie kontroli nad samolotem, maski tlenowe spadły z przedziałów nad głową na kolana przerażonych pasażerów". Samolot nagle zaczął spadać. "Jedna kobieta krzyczała z bólu, inni mieli otwarte, krwawiące rany głowy". W ogromnym chaosie i walce o przetrwanie nagle na ziemię upadł 73-letni Brytyjczyk, dyrektor teatru muzycznego z Gloucestershire, który wraz z żoną Lindą wybierał się właśnie na wakacje życia. Niestety, nic nie dało się zrobić. Mężczyzna zmarł w wyniku rozległego zawału serca.

Tragedia w samolocie. "Możemy się więcej nie zobaczyć"

Świadkowie opowiadają o tym, że część osób pisała do bliskich SMS-y pożegnalne. "Napisałem mojej żonie, że ją kocham i że więcej możemy się nie zobaczyć. To był straszne, nie umiem o tym mówić" - relacjonował potem jeden z pasażerów. Gdy piloci odzyskali kontrolę nad maszyną, zaczęli awaryjne lądowanie w Bangkoku. Na płycie lotniska stał konwój kilkunastu karetek pogotowia. Dyrektor generalny lotniska w Bangkoku opisał scenę jako pełną "paniki i chaosu". Agencja Reutera zwraca uwagę, że Singapore Airline są powszechnie uznawane za jedną z wiodących linii lotniczych na świecie i nie odnotowały w ostatnich latach żadnych poważnych zdarzeń. Tragiczny incydent bada Singapurskie Biuro Śledcze ds. Bezpieczeństwa Transportu przy udziale amerykańskich ekspertów.

Grim footage from the Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to SG. Passengers were flung to the ceiling when it experienced a 7,000 ft drop. pic.twitter.com/iqsefWFELG— Ian Miles Cheong (@stillgray) May 21, 2024