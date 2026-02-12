BLENDED w stickach. Piękno w jednym ruch

Kosmetyki BLENDED od początku zyskały status bestsellerów dzięki wyjątkowym, soczystym odcieniom, pielęgnującym formułom wzbogaconym o witaminy E i C, oleje oraz masła roślinne, a także możliwości łatwego stopniowania efektu – od subtelnego make up no make up po bardziej wyrazisty look. Teraz marka idzie o krok dalej.
Cała linia BLENDED w formie sticków
Do pielęgnującej rodziny kosmetyków BLENDED dołączyły:
- Róże w stickach w odcieniach: Berry Bloom, Radiant Peach, Soft Peony, Dusty Rose oraz nowy odcień Ruby Fig,
- Rozświetlacze w stickach w odcieniach: Honey Glow, Pearl Glow oraz nowość Rosy Glow,
- Bronzery w stickach w odcieniach: Cool Almond i Warm Almond.
Każdy z produktów został stworzony z myślą o maksymalnej funkcjonalności, szybkim makijażu i pielęgnacji skóry w jednym kroku.
Jedno pociągnięcie. Zachwycający efekt.
Kremowe formuły róży, rozświetlaczy i bronzerów łatwo się blendują, nie tworzą plam, nie ścierają się i zachowują świeży wygląd przez cały dzień. Dzięki zawartości składników aktywnych – witamin E i C oraz olejów i maseł roślinnych – kosmetyki nie tylko upiększają, ale także wspierają kondycję skóry, nadając jej zdrowy blask i wielowymiarowość.
Produkty w stickach dobrze współpracują z innymi kosmetykami – pięknie prezentują się zarówno aplikowane na podkład, jak i bezpośrednio na skórę. Pozwalają na szybkie modelowanie twarzy bez konieczności użycia pędzli czy gąbek.
Multi-use beauty
Linia BLENDED w stickach to makijaż, który dopasowuje się do Ciebie:
- róże i bronzery mogą pełnić funkcję kremowych cieni do powiek lub lekkich pomadek do ust,
- rozświetlacze sprawdzą się jako cień do powiek, rozświetlenie łuku brwiowego, łuku kupidyna czy wybranych partii twarzy.
Rozświetl. Podkreśl. Zdefiniuj.
BLENDED w stickach to odpowiedź na potrzeby kobiet, które chcą wyglądać świeżo i naturalnie – nawet wtedy, gdy mają tylko kilka sekund. Piękno w jednym ruchu to nie trend, to nowy standard codziennego makijażu.