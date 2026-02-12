BLENDED w stickach. Piękno w jednym ruch

Kosmetyki BLENDED od początku zyskały status bestsellerów dzięki wyjątkowym, soczystym odcieniom, pielęgnującym formułom wzbogaconym o witaminy E i C, oleje oraz masła roślinne, a także możliwości łatwego stopniowania efektu – od subtelnego make up no make up po bardziej wyrazisty look. Teraz marka idzie o krok dalej.

Cała linia BLENDED w formie sticków

Do pielęgnującej rodziny kosmetyków BLENDED dołączyły:

Róże w stickach w odcieniach: Berry Bloom, Radiant Peach, Soft Peony, Dusty Rose oraz nowy odcień Ruby Fig,

Rozświetlacze w stickach w odcieniach: Honey Glow, Pearl Glow oraz nowość Rosy Glow,

Bronzery w stickach w odcieniach: Cool Almond i Warm Almond.

Każdy z produktów został stworzony z myślą o maksymalnej funkcjonalności, szybkim makijażu i pielęgnacji skóry w jednym kroku.

Jedno pociągnięcie. Zachwycający efekt.

Kremowe formuły róży, rozświetlaczy i bronzerów łatwo się blendują, nie tworzą plam, nie ścierają się i zachowują świeży wygląd przez cały dzień. Dzięki zawartości składników aktywnych – witamin E i C oraz olejów i maseł roślinnych – kosmetyki nie tylko upiększają, ale także wspierają kondycję skóry, nadając jej zdrowy blask i wielowymiarowość.

Produkty w stickach dobrze współpracują z innymi kosmetykami – pięknie prezentują się zarówno aplikowane na podkład, jak i bezpośrednio na skórę. Pozwalają na szybkie modelowanie twarzy bez konieczności użycia pędzli czy gąbek.

Multi-use beauty

Linia BLENDED w stickach to makijaż, który dopasowuje się do Ciebie:

róże i bronzery mogą pełnić funkcję kremowych cieni do powiek lub lekkich pomadek do ust,

rozświetlacze sprawdzą się jako cień do powiek, rozświetlenie łuku brwiowego, łuku kupidyna czy wybranych partii twarzy.

Rozświetl. Podkreśl. Zdefiniuj.

BLENDED w stickach to odpowiedź na potrzeby kobiet, które chcą wyglądać świeżo i naturalnie – nawet wtedy, gdy mają tylko kilka sekund. Piękno w jednym ruchu to nie trend, to nowy standard codziennego makijażu.

i Autor: YOUR Kaya/ Materiały prasowe

i Autor: YOUR Kaya/ Materiały prasowe