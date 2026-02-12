BLENDED w stickach. Piękno w jednym ruch

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-02-12 14:04

Your KAYA otwiera kolejny rozdział historii linii BLENDED. Makijaż, który pielęgnuje – tym razem w pełni skupiony na wygodzie, szybkości i intuicyjnej aplikacji. Od teraz cała linia BLENDED dostępna jest w formie sticków, zaprojektowanych tak, by podkreślać naturalne piękno jednym pociągnięciem.

2016 Challenge w świecie mody i makijażu. Wspominamy trendy sprzed dekady

Autor: Freepik.com

Kosmetyki BLENDED od początku zyskały status bestsellerów dzięki wyjątkowym, soczystym odcieniom, pielęgnującym formułom wzbogaconym o witaminy E i C, oleje oraz masła roślinne, a także możliwości łatwego stopniowania efektu – od subtelnego make up no make up po bardziej wyrazisty look. Teraz marka idzie o krok dalej.

Cała linia BLENDED w formie sticków

Do pielęgnującej rodziny kosmetyków BLENDED dołączyły:

  • Róże w stickach w odcieniach: Berry Bloom, Radiant Peach, Soft Peony, Dusty Rose oraz nowy odcień Ruby Fig,
  • Rozświetlacze w stickach w odcieniach: Honey Glow, Pearl Glow oraz nowość Rosy Glow,
  • Bronzery w stickach w odcieniach: Cool Almond i Warm Almond.

Każdy z produktów został stworzony z myślą o maksymalnej funkcjonalności, szybkim makijażu i pielęgnacji skóry w jednym kroku.

Jedno pociągnięcie. Zachwycający efekt.

Kremowe formuły róży, rozświetlaczy i bronzerów łatwo się blendują, nie tworzą plam, nie ścierają się i zachowują świeży wygląd przez cały dzień. Dzięki zawartości składników aktywnych – witamin E i C oraz olejów i maseł roślinnych – kosmetyki nie tylko upiększają, ale także wspierają kondycję skóry, nadając jej zdrowy blask i wielowymiarowość.

Produkty w stickach dobrze współpracują z innymi kosmetykami – pięknie prezentują się zarówno aplikowane na podkład, jak i bezpośrednio na skórę. Pozwalają na szybkie modelowanie twarzy bez konieczności użycia pędzli czy gąbek.

Multi-use beauty

Linia BLENDED w stickach to makijaż, który dopasowuje się do Ciebie:

  •  róże i bronzery mogą pełnić funkcję kremowych cieni do powiek lub lekkich pomadek do ust,
  •  rozświetlacze sprawdzą się jako cień do powiek, rozświetlenie łuku brwiowego, łuku kupidyna czy wybranych partii twarzy.

Rozświetl. Podkreśl. Zdefiniuj.

BLENDED w stickach to odpowiedź na potrzeby kobiet, które chcą wyglądać świeżo i naturalnie – nawet wtedy, gdy mają tylko kilka sekund. Piękno w jednym ruchu to nie trend, to nowy standard codziennego makijażu.

Autor: YOUR Kaya/ Materiały prasowe
Autor: YOUR Kaya/ Materiały prasowe
Autor: YOUR Kaya/ Materiały prasowe
