Redukcja worków pod oczami w 15 minut? Ten efekt zapewni Ci hit z drogerii – bez konieczności zabiegu

Revitalift Laser Eye Bag Instant Eraser w widoczny sposób redukuje worki pod oczami, zmniejsza opuchnięcia i wygładza zmarszczki, przywracając skórze jędrność i świeży wygląd nawet na 8 godzin. Rezultaty widoczne są natychmiast, a produkt skutecznie działa także w przypadku bardzo wyraźnych worków, oferując efekt porównywalny z profesjonalnym zabiegiem – ale w formie prostego, codziennego rytuału pielęgnacyjnego. Jak podkreśla dr Ivana Stanković, dermatolog i ekspert marki L’Oréal Paris: „Najlepszym rozwiązaniem są kosmetyki instant, o natychmiastowym działaniu, ale co warte podkreślenia: one nie zastępują pielęgnacji”.

Sekret jego działania tkwi w technologii plastra żelowego, która tworzy niewidoczną i elastyczną powłokę. „Natychmiastowy efekt wynika z mechanicznego działania tych preparatów. Najczęściej jest to technologia „żelowego plastra”, który w miejscu nałożenia naciąga skórę likwidując obrzęk i wygładzając drobne zmarszczki. Produkty te są bezpiecznie do stosowania, są przebadane dermatologicznie i okulistycznie” – wyjaśnia ekspertka.

Eye Bag Instant Eraser został stworzony z myślą o codziennym stosowaniu. Jak przypomina Aga Wilk, oficjalna makijażystka L'Oréal Paris: „To nie jest klasyczny krem pod oczy – aplikujemy go jako ostatni krok makijażu”. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy nanieść niewielką ilość preparatu pod oczy i delikatnie wklepać go opuszkami palców. Aga Wilk podpowiada również co zrobić, aby uzyskać obiecywany efekt: „Odczekaj cierpliwie 15 minut, unikając mimiki twarzy, aż produkt wyschnie, a wieczorem nie zapomnij o demakijażu wodoodpornym płynem. Z tym produktem nie można iść spać”.

Revitalift Eye Bag Instant Eraser udowadnia, że spektakularny efekt nie musi wiązać się z wysoką ceną. Produkt daje rezultat jak po zabiegu, ale kosztuje mniej niż 80 złotych i dostępny jest w popularnych drogeriach – to sprawia, że innowacyjna pielęgnacja staje się dostępna dla każdego, kto chce szybko odzyskać świeżość spojrzenia.

i Autor: Revitalift Laser Eye Bag Instant Eraser/ Materiały prasowe