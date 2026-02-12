Walentynki w wydaniu Lush pachną i smakują wyjątkowo

Lush wierzy, że najlepsze prezenty tworzone są ręcznie z najwyższej jakości, świeżych składników. Kolekcja kosmetyków jest pełna owoców i kwiatów, a wszystkie produkty tworzone są ręcznie, z największą starannością. Tradycyjne kolory różu i czerwieni można znaleźć zarówno w kosmetykach do kąpieli, pod prysznic, jak i do ciała.

Podobne wartości ma również wegańska cukiernia Eter, dlatego deser inspirowany kolekcją walentynkową Lush jest pełen świeżych malin, róży i wanilii. Będzie dostępny jedynie od 14 do 16 lutego i zdecydowanie warto go spróbować.

Kąpiel pełna miłości

Relaksująca kąpiel to doskonały plan na spędzenie walentynek pełnych relaksu. Piękna i pachnąca bomba do kąpieli lub kostka bąbelkowa to idealny prezent dla ukochanej osoby lub dla nas samych. W Lush jest z czego wybierać. Serce o zapachu bergamotki i tonki, miłosny list pełen kokosów, a także kostki bąbelkowe, o owocowo-kwiatowych zapachach, które wypełnią wannę pianą.

Pachnące produkty pod prysznic

W tegorocznej kolekcji walentynkowej można znaleźć trzy wyjątkowe żele pod prysznic oraz mydło. Do bestsellera o zapachu marakui - Passion, dołączyły dwa dwie nowe propozycje. Rascal to pełen malin i róży peelingujący żel pod prysznic, natomiast Sex Bomb to znana w Lush kompozycja zapachowa z jaśminem i ylang ylang. Mydło w kształcie łabędzi pachnie połączeniem kwiatów i owsianego wywaru.

Produkty, w których można się zakochać

Do pielęgnacji ciała warto sięgnąć po cukrowy peeling Sex Bomb lub pachnącą różą i pomarańczą kostkę do masażu Gorgeous. Doskonałym połączeniem peelingu i masła do ciała będzie Love Bug Scrubee, o pięknym wiśniowo-czekoladowym zapachu. W kolekcji znalazł się też nawilżający olejek do ust pełen wiśni, limonki i mięty.

Idealny prezent na walentynki

W walentynkowej kolekcji nie mogło zabraknąć gotowych do wręczenia prezentów. Burger kąpielowy w kształcie serca pomoże zrelaksować się w wannie. Sweetheart zachwyci zapachem czekolady i wiśni, natomiast Crush to malinowo-różana rozkosz, która doskonale pasuje do naszego limitowanego deseru eter x Lush. Wszystkie prezenty są pięknie zapakowane i gotowe do podarowania ukochanej osobie.

i Autor: Lush/ Materiały prasowe

i Autor: Lush/ Materiały prasowe

i Autor: Lush/ Materiały prasowe